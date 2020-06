Consternación en Bolivia por el hallazgo de cadáveres en las calles de personas contagiadas por coronavirus

Los casos de coronavirus en Bolivia han experimentado un aumento dramático en los últimos días, con un ritmo de 884 pacientes nuevos registrados en 24 horas, una cifra récord según han informado las autoridades sanitarias de la nación andina. El sistema sanitario está colapsado por la situación hasta el punto de que los ciudadanos encuentran muertos tirados en las calles por falta de atención.

Tanto es así que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó “consternación ante los reportes que dan cuenta de que al menos 6 personas han muerto en las vías públicas en Cochabamba y La Paz, por imposibilidad de recibir atención médica ante la saturación de los hospitales, en el contexto del COVIDー19“, pero reconoció los esfuerzos del Estado.

#Bolivia🇧🇴 La @CIDH expresa consternación ante los reportes que dan cuenta de que al menos 6 personas han muerto en las vías públicas en Cochabamba y La Paz, por imposibilidad de recibir atención médica ante la saturación de los hospitales, en el contexto del #COVIDー19. 1 — CIDH – IACHR (@CIDH) June 16, 2020

Muertos en la calle

El diario boliviano La Razón publicó hace unos días algunos ejemplos de estos casos. “Un hombre con sospechas de síntomas de COVID-19 se desvaneció y falleció en puertas del Hospital de Cotahuma en La Paz, en momento en que se pedía sea atendido. Similar caso ocurrió en la ciudad de Cochabamba, donde un varón, también con sospecha del virus, falleció en vía pública“, escriben desde el medio.

“No nos atendieron en el Hospital La Portada, nos dijeron que no, que no había espacio, que se le va a derivar al Hospital de Cotahuma, y nos fuimos en taxi, ahí tampoco, nos han cerrado una pena la puerta en la cara (..) esperamos media hora, ya no podía respirar, se ha muerto en el piso. Hemos pedido auxilio y recién las enfermeras salieron”, contó la sobrina del fallecido a la cadena de televisión boliviana Unitel.

549 infectados en el primer día de la cuarentena flexible

Bolivia, que tiene una población aproximada de 11 millones y medio de personas, relajó sus restricciones ante la pandemia el pasado 1 de junio. En ese día se registraron 549 nuevos infectados y 30 muertos, según explica el mismo medio andino. La medida que anulaba las restricciones a la circulación de personas por su número de carnet de identidad y al comercio, y permite que el transporte público retorne a las calles según la terminación numérica de la placa.

El departamento de Santa Cruz es el más afectado por la pandemia del coronavirus en Bolivia. Así, de los 884 nuevos casos de coronavirus registrados el pasado viernes, 533 se han confirmado en esta región boliviana, que contabiliza ya 10.127 casos del total. Le siguen Beni, con 2.809 positivos, y Cochabamba, con 1.369. Actualmente, el país registra 19.073 contagiados y 632 muertes según datos de la Universidad Johns Hopkins, situándose como el octavo país sudamericano con más casos, por detrás de naciones más grandes como Ecuador o Colombia.