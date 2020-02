Continúa la polémica: para Kicillof hay “presos políticos”, para un ministro nacional no

Axel Kicillof

El debate en torno a si en la Argentina hay o no “presos políticos” continúa creciendo. Ahora, el gobernador de la Provincia de Buenos, Axel Kicillof, y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis​ dieron sus posturas.

“Si hay políticos y se usa la Justicia para ponerlos presos, lo correcto es llamarlos presos políticos. Políticos presos con prisiones preventivas, arrepentidos truchos”, afirmó el gobernador de la Provincia de Buenos Aires durante un reportaje con Perfil.

En ese marco, dijo ser “víctima” de esa supuesta persecución. “Lo sufrí en carne propia y no soy mártir porque nunca lo dije. Lo que digo es que había jueces que te ponían en la mira y armaban todo. Avanzaban hasta que terminabas en un juicio oral por un delito que nadie sabe qué cazzo es”, expresó.

Por su parte, el ministro Gabriel Katopodis reafirmó la postura de Alberto Fernández​, que fue remarcada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el canciller Felipe Solá, respecto de que no existen presos políticos en nuestro país.

“Creo que ha sido claro el Presidente y el jefe de Gabinete y adscribo a esa posición”, afirmó el funcionario en AM 750. “Son matices, formas de ver, cada caso tiene sus particularidades, pero en línea general el Gobierno ha fijado una posición y es la que marcó el Presidente”, añadió.

Días atrás, el Presidente aseguró en una entrevista con Radio Mitre que “hay presos que la Justicia podría no tener presos pero es una decisión del Poder Judicial, un poder independiente del Ejecutivo. Hay casos de encarcelamiento que no se justifican desde el punto de vista jurídico, y que están ligadas a figuras que tienen relieve politico, lo cual no quiere decir que haya presos políticos”.

“Preso político es tomar a un opositor y meterlo preso para que no hable, que no esté libre con un objetivo muy concreto: sacarlo del juego. Me parece que lo que hay es gente que podría estar en su casa y no lo está por su relevancia”, explicó.

La discusión del tema comenzó tras la asunción de Alberto Fernández, cuando familiares de los detenidos se movilizaron a Comodoro Py para pedir por una “Navidad sin presos políticos”.

En ese marco, se escucharon pedidos por la libertad de Milagro Sala, Julio De Vido, Luis D’Elía, Amado Boudou, pero también a otros como los detenidos por la causa “La Salada” y los que están en prisión de la seccional La Plata de la UOCRA junto al “Patón” Medina.

“Para nosotros no hay presos políticos en Argentina, lo que sí hay son detenciones arbitrarias. Sí entendemos que todas esas cuestiones, en el marco de los procedimientos que ya existen y que ya están con recursos presentados, la Justicia deberá determinarlas”, dijo el primer mandatario.

Posteriormente, esa posición fue replicada por Felipe Solá, en respuesta a las declaraciones de la ministra de la Mujer. “No tengo ninguna duda que Milagro Sala es una presa política”, afirmó Elizabeth Gómez Alcorta.

Por su parte, el ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, también habló de presos políticos, al referirse a la situación de la líder de la Tupac Amaru. Desde la cárcel, el ex funcionario Julio De Vido apuntó a Cafiero y Solá: “Respetemos a Cristina y a todos los perseguidos y presos políticos ya que no nos liberan del yugo macrista, por lo menos, respétennos”, escribió en Twitter.

De Vido desde mediados de diciembre goza del beneficio de la detención domiciliaria en su chacra de Zárate. Sobre el ex ministro pesaba la orden de prisión preventiva por la causa de Río Turbio, donde la Justicia investiga un perjuicio contra el Estado de alrededor de $176 millones y además recibió otra prisión preventiva, por la causa de los cuadernos de las coimas. También tiene una condena a 5 años y ocho meses por la Tragedia de Once.

En tanto, el fiscal federal Carlos Stornelli afirmó que asegurar que en Argentina hay presos políticos “es una falta de respeto a quienes fueron presos políticos de verdad durante la dictadura”.

Rodolfo Canicoba Corral opinó sobre el tema en una entrevista con AM 750 y la posición del Gobierno que elige hablar de “detenciones arbitrarias”. “Son consideraciones políticas y ni siquiera contradictorias, son complementarias”.