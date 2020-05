“Controlar el virus es mucho más lento que su expansión”, advirtió Cuomo – Télam

“Si vemos la curva podemos observar lo rápido que subió y lo lento que está bajando. Controlar el virus es mucho más lento que su expansión”, explicó Cuomo en su conferencia diaria, en un intento por pedir paciencia, ante los constantes pedidos de la Casa Blanca, empresarios y ciudadanos de reabrir la economía y retornar a la vida común.

Más de 27.200 personas murieron en el estado de Nueva York en los últimos dos meses y medios y, aunque las cifras comenzaron a descender aún son altas: 196 fallecidos el lunes y 165, ayer, informó hoy Cuomo, según la agencia de noticias EFE.

Un descenso similar y lento se ve en las infecciones, las internaciones y los ingresos a terapia intensiva.

A contramano de gran parte del país, Cuomo reiteró hoy que no habilitará una reapertura del estado -salvo tres condados del norte con pocos casos- hasta que las cifras no bajen más y se mantenga la reducción gradual de casos y muertos.

Caso inverso se ve en otros estados, como Florida, en donde los infectados y los fallecidos siguen creciendo a un ritmo acelerado.

El gobierno anunció que el estado superó los 42.400 casos y las 1.800 muertes. No obstante, la mayoría de los distritos ya atraviesan algún nivel de reapertura.

Florida es uno de los estados en donde más se ha visto el aumento del desempleo y, por eso, el gobernador Ron DeSantis intenta volver a hacer funcionar la economía, como propone el presidente y su aliado, Donald Trump.

En medio de esta tensión política por las reaperturas y posibles rebrotes, la gestión inicial del gobierno de Trump de la pandemia sigue siendo cuestionada.

Mañana jueves declarara ante el Congreso Rick Bright, un ex funcionario del Departamento de Salud que fue removido del cargo en medio de la pandemia y luego presentó una denuncia formal dentro del gobierno contra sus jefes por no haber escuchado sus alertas sobre la dimensión del coronavirus y no haberse preparado a tiempo.

La cadena CNN publicó hoy parte de la declaración que hará mañana Bright y adelantó que destacará la negativa del gobierno de Trump de preparar una respuesta nacional para la pandemia, en vez de responsabilizar a los gobernadores de cada estado.

“Nuestra ventana de oportunidad se está cerrando. Si no logramos desarrollar una respuesta nacional coordinada y basada en la ciencia, temo que la pandemia será mucho peor y durará mucho más, y causará un número de muertes y enfermedades sin precedentes”, sostuvo el texto difundido por el canal.