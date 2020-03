Controlaron a pasajeros que llegaron desde la Costa Atlántica a Termas

Alrededor de la medianoche del jueves, dos colectivos con decenas de pasajeros fueron escoltados por personal policial hasta al terminal de Termas de Río Hondo.

Ambos transportes traían a trabajadores de Termas de Río Hondo y del interior del departamento Río Hondo, quienes regresaban desde sus lugares de trabajo en la Costa Atlántica para no quedar varados lejos de sus hogares durante la cuarentena.

Los recién llegados fueron controlados para detectar si alguno de ellos manifestaba algunos de los síntomas de estar infectados por el coronavirus, tarea que llevaron adelante personal del CIS Termas, Policía de la Provincia, Protección Civil de la Municipalidad de Termas y Bomberos Voluntarios Termas, por directivas del intendente Dr. Jorge Mukdise en consonancia con las medidas dispuestas por el Gobernador Gerardo Zamora.

La escolta de las unidades de transporte hacia la terminal, se debe al particular estilo de viaje, ya que no son unidades que presten un servicio regular de línea, sino que son contratados por terceros, quienes a su vez venden los pasajes a los trabajadores que desean retornar a su lugar de origen. Los colectivos no suelen entrar a las terminales, tanto de origen como de destino, sino que suelen levantar a sus pasajeros en distintos puntos de la ciudad y luego los dejan en diferentes lugares.

Por esta razón las autoridades, al tomar conocimiento del arribo de estas unidades, las esperaron y al ingresar a la ciudad termal se dispuso que las mismas lo hagan hasta la terminal, donde se procedió a la revisión de cada uno de los pasajeros antes de que pudiesen dejar el lugar.