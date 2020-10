Conurbano: Axel Kicillof explicó por qué no estalló el coronavirus

“Cuando empezó la pandemia todos decían que iba a estallar el Conurbano, pero no pasó y no fue por obra del azar. Hubo una batería de medidas que no fueron de contención social, sino de comprensión sobre aquellos a los que les pedimos que se queden en sus casas“, declaró Axel Kicillof a La Nación, a lo que agregó: “Desde el gobierno nacional, el provincial y los 135 intendentes se dio una respuesta, siempre insuficiente”.

Luego aseveró que “tenía muchas cosas planificadas” para ejecutar en la Provincia, pero que la arriución del coronavirus lo obligó a “tocar el botón de pausa” a muchas de esas iniciativas. Sin embargo, Axel Kicillof aclaró que la dedicación de su administración es “full time” y que hubo iniciativas que no se frenaron por la pandemia. En ese sentido puso como ejemplo la culminación de obras en 1726 escuelas y la apertura de 2 mil plazas. “Eso lo terminamos durante la pandemia. No paramos el gobierno. Siempre nos pusimos al frente de la situación, no esquivamos los problemas”, explicó.

Consultado por el panorama social que se vislumbra hacia diciembre en medio de la pandemia de coronavirus, Axel Kicillof expresó que su tarea es “sacarle la sábana a los fantasmas”.

“Mi preocupación no es diciembre, mi preocupación es mañana. Estamos ante lo desconocido. Gobernar ante lo desconocido es una tarea de día a día”, resaltó Axel Kicillof respecto a cómo ve la situación en la Provincia.

Luego cargó contra el ex presidente Mauricio Macri, quien acaba de reaparecer públicamente con declaraciones fuertes sobre la coyuntura política. En ese sentido, calificó al anterior jefe de Estado como “una persona muy resentida, con propios, ajenos y sus votantes, y muy deshonesta. Dijo que durante su gobierno bajó la pobreza, que el endeudamiento fue culpa del Congreso, hasta dijo que él echó a (Diego) Maradona. No tengo enojo ni molestia. Fue una metralleta de mentiras”.

Respecto al desalojo del predio de Guernica, el gobernador de la Provincia indicó que hay un fallo firme de la Justicia, y que lo que hizo el Estado bonaerense es pedirle unos días de tiempo “para buscar una salida negociada”. “Ya son 601 de las 800 familias reales que hay en la toma las que aceptaron nuestra propuesta”, destacó y agregó: “Buscamos desalentar las tomas, tomar la propiedad de otro no es la solución”.