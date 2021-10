Convertir la especulación financiera y la fiesta de las leliq en trabajo, sí. Por Juan Carlos Alderete – NCN

El programa «Potenciar Trabajo» no llega al 0,01% del presupuesto nacional. ¿Ese es el problema de la Argentina? Seamos serios. Decía hace no mucho mi compañero Juan Grabois que el rubro «Sustentabilidad del Mercado Eléctrico», tiene treinta veces más presupuesto que el programa de los planes sociales. No vemos la lupa de muchos sobre esa plata.

Claro, pero esa plata va para subsidiar luz barata para Techint, Siderar o Loma Negra que después nos venden lo que produce a precio dólar en el mercado interno. O para Cargill y los monopolios exportadores que se llevan las riquezas. O Galperin que amasó fortunas en la pandemia mientras todos nos quebrábamos. Ahí está la plata de los subsidios, no en los planes sociales.

¿Saben dónde se va la plata hoy? En la fiesta de las Leliq, en la fiesta de la especulación financiera, la fiesta de los bancos que nunca pierden. Haya crisis, pandemia, guerra, los bancos siempre ganan. Ahora vamos a decir nosotros: convertir la especulación financiera y la fiesta de las Leliq en Trabajo, Sí

Finalmente, ¿Qué hay algunos corruptos que manejan planes sociales? Seguramente y eso está mal. ¿Pero acaso no hay también empresarios corruptos, periodistas corruptos o políticos corruptos que fugan capitales a guaridas fiscales para no pagar impuestos? Y