Convocan a un foro para retomar el espíritu ‘militante y crítico’ de Horacio González

Un encuentro de debate sobre las ideas, la actualidad y las perspectivas de la coalición política y social que se expresa en el Frente de Todos congregará este sábado a las 14 a cientos de intelectuales, docentes universitarios, trabajadores de la cultura y de los medios, algunos con responsabilidades de gestión, que se encontrarán en la Universidad de Quilmes para retomar el espíritu «militante y crítico» del sociólogo Horacio González, de cuya muerte se cumplirá un año el próximo 22 de junio.

Convocado como «Plenario del Pensamiento Nacional y Popular«, el foro se propone recuperar la tradición de encontrarse periódicamente para reflexionar y discutir sobre el presente del movimiento nacional, popular y progresista, como también de las amenazas que enfrenta, en una actividad que además tendrá la impronta de un homenaje al extitular de la Biblioteca Nacional y artífice del colectivo Carta Abierta.

«En este tiempo de crisis e incertidumbre, donde nos encontramos en una discusión abierta sobre los caminos de nuestro proyecto político, buscamos el rumbo de quienes nos interpelaron con un pensamiento crítico y creativo», señala el comunicado de la convocatoria, que es abierta pero prevé como requisito completar una pre-inscripción a través de la web o por mail, donde ya se registraron alrededor de 500 personas.

El plenario se realizará a las 14 en la sede de la Universidad de Quilmes, en Roque Sáenz Peña 352 de la localidad de Bernal, y los asistentes se plantean analizar y debatir alrededor de preguntas centrales -según el texto que acompaña la invitación- en torno a las encrucijadas actuales del FdT, como «de qué manera profundizar el camino de la redistribución y la construcción de soberanía» o cómo enfrentar «la maquinaria de guerra mediática» y la acción de un «poder judicial que condiciona a la política».

Una de las participantes, la socióloga y ensayista María Pía López, coautora de varios libros con González, de quien fue amiga y colaboradora cercana, adelantó a Télam que el encuentro en Quilmes se propone «volver a juntarse para discutir el carácter dramático de la situación» pero «no para fijar una posición fácil al estilo de ‘estamos en este costado del frente o en este otro’, sino más bien para generar un estado de deliberación colectiva«.

En el diagnóstico de López, al «horizonte incierto y muy angustiante en términos mundiales» se le agrega «la dimensión compleja de la política argentina, con un gobierno que surgió como la expresión de distintos sectores que se habían opuesto al gobierno neoliberal (de Mauricio Macri) y que hoy está mucho más poroso, más frágil o más débil en cumplir ese pacto con el que se llegó en 2019».

«Cuando se suele pensar cómo se ganó en el ’19, todo parece reducido a una especie de esquema en el que el triunfo se debió a una astucia general de Cristina (Fernández de Kirchner), pero ahí nos privamos de construir la narrativa de las resistencias que acumularon fuerza social y que impidieron que ese gobierno neoliberal destruyera más de lo que había hecho», agregó la autora de la obra teatral «No tengo tiempo», estrenada recientemente, quien además es investigadora y docente.

Otro de los asistentes al plenario, el sociólogo especializado en medios Daniel Rosso, aseguró a esta agencia que el objetivo de la convocatoria es «reconstruir las escenas colectivas restituyendo la palabra política al espacio público, lo que significa sacarla del lugar restringido que le impone el sistema de medios concentrados», por lo que «a la palabra encerrada del Palacio, este plenario le opone la palabra liberada».

«Necesitamos nuevas palabras, nuevas medidas y nuevos argumentos, porque el frente anti-Estado y anti-política del neoliberalismo viene ampliando el campo de lo decible -privatización de Aerolíneas, supresión de las indemnizaciones, por ejemplo- mientras la coalición gubernamental no deja de reducirlo: dicho de otro modo, mientras el frente anti-Estado cada vez dice más lo que no estaba autorizado a ser dicho, en la segunda (por el FdT) cada vez se amplía más lo que no se autoriza a decir», advirtió.

«El plenario lo hacemos en el conurbano, no en los alrededores de la Plaza de Mayo o en otros centros del poder porteño. Queremos volver a lo mejor de nosotros y nosotras, el pensamiento y la acción militante y colectiva«, señaló Rosso, quien es especialista en comunicación política, y dijo que es necesaria una «ampliación discursiva» del campo nacional y popular, ya que -planteó- «la fórmula no debería ser conversación hacia arriba, con los distintos factores de poder, y presión hacia abajo, con los integrantes del campo propio».

En cuanto a la vigencia de la obra y la acción de González, la ensayista López consideró «auspicioso» que se haya bautizado con su nombre al encuentro de este sábado, pero advirtió que también implicará una «exigencia enorme» ya que «no alcanza con repetir cuestiones litúrgicas ni repetir como santo y seña el nombre de algún político o política», sino que la prioridad debe ser «interrogar qué tipo de fuerza, de frentismo, exige el momento».

