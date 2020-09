Coparticipación: enérgica defensa de Zamora al decreto del presidente Fernández

En un diálogo con el periodista Antonio Laje, el gobernador Gerardo Zamora esgrimió una fuerte defensa a la determinación del presidente Alberto Fernández de quitar un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para otorgárselo a la Provincia de Buenos Aires, sumida en una crisis durante los últimos días por los fuertes reclamos salariales de las fuerzas policiales.

El gobernador comenzó explicando que Santiago del Estero “no posee regalías petroleras ni mineras” por lo que posee dos tipos de ingresos “la coparticipación federal y los propios, que son los impuestos provinciales.

“La coparticipación nacional hace que cada provincia tenga un índice, eso divide todo lo que el gobierno nacional recauda y se gira automáticamente a las 24 provincias (…) es una ley automática y cualquiera puede ver online los ingresos de la coparticipación y lo que cada una de las provincias recibe diariamente”, subrayó.

Te recomendamos:

Máximo Kirchner sobre la quita de coparticipación a CABA: “Macri engordó a la ciudad más rica del país”



Zamora recordó que cuando asumió el expresidente Macri “nos encontramos con un decreto que modificaba el índice de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Ese decreto es inconstitucional, a tal punto que en él se establece que no se tocarán los fondos de las demás provincias. Ese decreto se debería haber debatido en el Congreso (…) el decreto 194, por el que que los gobernadores estábamos tan indignados, además de ser inconstitucional tampoco decía nada de la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, sino que era para seguir cubriendo los gastos de mantenimiemto y servicios de la Ciudad de Buenos Aires. Un aumento totalmente arbitrario, una especie de dádiva que le daba el jefe de Gobierno saliente, que asumía como presidente, al intendente de Buenos Aires. Quiero sacar los nombres porque no importa, lo que importa es que un Gobierno Nacional firmó un decreto dándole en forma alegre una coparticipación que multiplicó. Cuando se dan cuenta de la gravedad, tal es el reclamo y tan fuerte, que el propio ministro Frigerio sale a pedir perdón de manera privada”.

Te recomendamos:

Rodríguez Larreta anunció que irá a la Corte Suprema por la coparticipación



“Más adelante, con el decreto 399 del año 2016, admiten que se equivocaron y afirman que usarán ese dinero para la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. Eso no hace constitucional al decreto porque seguían modificando el índice de coparticipación. Tan grave fue, que en el 2018 el propio Presidente firma el decreto 257 donde le quita un poco, en el contexto de que habíamos quedado afuera del mundo y había que ir al FMI, demostrando austeridad y bajar el déficit”, indicó.

El gobernador recordó que “nos quitó el fondo sojero a las provincias y a Buenos Aires el 0,25% de la coparticipación. Por eso, nosotros vamos a la Corte pero Macri modifica por decreto una ley que era la del fondo sojero, 14 provincias están en juicio. Tras irse al perder las elecciones, nos saca de las provincias recursos durante tres meses, por lo cual volvimos a la Corte. Este decreto lo reclamamos desde el día cero”

Te recomendamos:

Coparticipación: el Presidente fue respaldado por 19 gobernadores por la quita de fondos a la Ciudad



El gobernador destacó que al asumir el actual presidente Alberto Fernández, “ya era una decisión tomada del gobierno porque era agraviante al federalismo, inconstitucional y era una transferencia de fondos que el mismo Macri redujo porque era bochornosa”.

“El actual jefe de Gobierno no va a la Corte por ese decreto, el 257 pero quiere ir ahora por este otro decreto. Esta es la situación legal”, consideró.

Zamora agregó: “Los gobernadores somos más de hacer que de hablar, porque somos de perfil bajo, pero me gustaría explicar que Santiago no se ha endeudado, mantuvo el equilibrio fiscal y no hace empleomanía. Yo tengo los 58.600 nombramientos, desde el sueldo del Gobernador pasando por Diputados, los tres poderes y hasta el último de los contratados de la provincia. La Legislatura gasta el 0,8% del presupuesto y gastamos mucho menos de masa salarial que el 50%. Por eso mantenemos obras públicas y todas nuestras funciones sin endeudarnos. Esto lo digo porque no falta después quien habla de caudillos, sátrapas que ganan por el 75% de los votos, porque el 75% son empleados públicos. Acabo de dar los números y no es así. Por eso, lo que hizo el presidente está bien. El presidente no le ha quitado 1 punto a CABA para dársela a la Provincia de Buenos Aires, porque si fuese así yo sería uno de los que estaría planteando la inconstitucionalidad. Lo que hizo fue eliminar ese mamarracho y crear un fondo para seguridad que lo vamos a tener que debatir oportunamente en el Congreso“.

Te recomendamos:

Zamora apoyó al presidente por el anuncio de la coparticipación federal



“Estamos defendiendo federalismo, que nos cuesta pero hacemos con mucha responsabilidad. Nosotros los gobernadores de la provincia, durante los 4 años de Macri, pese al desastre que hizo, fuimos responsables para que su gobierno no se cayera cuando quedó afuera del mundo, cuando hizo pactos fiscales para que saliera en ayuda el Fondo Monetario y después aprobándole los dos últimos presupuestos que era un desastre, porque sino el gobierno se caía a pedazos. Lo que se está haciendo es reordenando las barbaridades que se han hecho”, destacó.