Córdoba en off: Villarruel pasó por Córdoba, sin agenda política

La vicepresidenta Victoria Villarruel llegó sorpresivamente a Córdoba durante esta Semana Santa y se alojó en la casa de su amigo, el abogado Emilio Viramonte, aunque no realizó ningún tipo de actividad vinculada a la función pública. La vice de Milei estuvo jueves y viernes en diálogo con amigos y fuera de la política.

No avisó a nadie de su viaje y no tuvo contactos con funcionarios del gobierno provincial o de La Libertad Avanza, como lo hizo en enero pasado cuando llegó a Córdoba y se reunió, entre otros, con el gobernador Martín Llaryora, y con la vice, Myrian Prunotto. Villarruel llegó acompañada únicamente por una colaboradora y desde aquí siguió viaje a otra provincia, aunque no se brindaron mayores detalles. “Es un viaje privado, por eso no le avisó a nadie en la Provincia”, indicaron allegados a la vicepresidenta.

Clarín, la venta de Los Andes y los rumores sobre La Voz

En la semana que pasó, el sitio La Política Online publicó que el Grupo Clarín había puesto a la venta al histórico diario Los Andes de Mendoza. En realidad, las negociaciones se iniciaron hace poco menos de un año y aunque inicialmente fueron varios los interesados (también los tentados por el grupo), lo cierto que es hay dos jugadores de peso que se mantienen en carrera.

Para quedarse con el medio, que muchos aseguran es una réplica de La Voz (por tamaño, cantidad de empleados y planta impresora), Clarín pediría entre US$ 2 millones y US$ 3 millones. Además, en la nota de LPO se hace mención al difícil momento que atraviesan los medios del interior, entre los que menciona a La Voz. Desde la conducción del diario que acaba de cumplir 120 años descartan cualquier posibilidad de venta: “Desconocemos de dónde sale semejante elucubración, pero no está en análisis esa posibilidad”.

Mano blanda con Quinteros

Algunas voces consideran que el Frente Cívico apunta duro a la hora de su crítica contra el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Las espadas de Luis Juez tildan de “ministro de inseguridad” al mencionar a Quinteros, quien tiempo atrás fue un exponente del riñón juecista, luego saltó al vecinalismo y, ahora, desembarcó en el Partido Cordobés de Martín Llaryora.

Una voz juecista le atribuyó poco rigor en el análisis a las interpretaciones que se tejen sobre la superficie del tablero político. “Hay casos que se los dejaron pasar”, lanzó la fuente opositora al reconocer que hubo mano blanda al pegarle a Quinteros.

Al fundamentar su postura, el juecista pidió tan sólo repasar los hechos graves de inseguridad que formaron parte de la crónica de los noticieros de los últimos meses.

La calentura de los hinchas con Cavagliatto, en aumento

Los serios incidentes que se produjeron el jueves por la noche en la previa del partido Instituto-Argentinos Juniors dejaron mucha tela para cortar y promete seguir durante la semana. El enojo de los hinchas y socios de la Gloria para con la Comisión Directiva que encabeza el presidente Juan Cavagliatto se exteriorizó en redes sociales, específicamente después del comunicado que emitió el club, al día siguiente del partido. “Copiaron el parte policial”, fue el comentario más posteado en las redes.

Algunos fueron más allá: “Todos conocen quiénes son los barras que hacen negocios a costa del club pero nadie toma medidas”, en relación a la pelea entre Los Capanga y La Cortada. En medio de un clima convulsionado, algunos le piden a Cavagliatto mano dura contra los barras: “Todo lo bueno que hizo hasta ahora se puede perder por una interna que es cierto que es difícil de resolver, pero se tiene que hacer de una vez por todas. Falta la decisión política”, sostuvo un calificado socio de Alta Córdoba.

Agost Carreño campeó el embate interno

La última asamblea partidaria ampliada expuso la fuerte tensión que domina la interna del PRO. Bajo el fogoneo de la intervención nacional, algunos núcleos internos buscan “serrucharle el piso” al titular del PRO Córdoba, Oscar Agost Carreño. Según una fuente amarilla, la concejala Soher El Sukaria y dirigentes del G25 (núcleo de Colón que se referencia en Guillermo Dietrich) se erigen como férreos opositores al diputado nacional.

El tratamiento y posterior aprobación del balance general de estados contables del ejercicio 2023, que refleja la situación económica financiera del partido generó el encontronazo en la reunión conjunta por Zoom de la asamblea y la junta ejecutiva provincial. Según se comenta, los opositores internos buscaron dilatar la discusión y evitar la presentación en tiempo y forma del balance con el objetivo de pedir la intervención nacional. Al campear el embate, Agost Carreño logró proceder con la votación y la ganó. Fueron 21 votos por la afirmativa contra 8 en contra.

De esta manera, se aprobó el balance partidario en el marco del plazo perentorio que fija la justicia electoral.

Opositor quiere al Colegio de Abogados lejos de los partidos políticos

Con una interesante actividad en redes sociales y plataformas digitales, Mariano Jándula Torres lanzó su candidatura a presidente del Colegio de Abogados, al frente de la lista “Más” que agrupa a “profesionales independientes”.

“Queremos a la política fuera de la abogacía porque hoy tenemos una institución que está desprestigiada y un abogado que está corrido al lado porque se le da preminencia a la política partidaria, que no tienen ningún tipo de injerencia dentro de un colegio profesional”, indicó el candidato. Estas afirmaciones son una clara crítica al actual titular del Colegio, Ignacio Segura, quien está emparentado con el llaryorismo y aspiraba a ser ministro de Justicia del actual gobierno provincial, pero su aspiración no prosperó.

A Jándula Torres se lo vincula a Juntos por el Cambio, ya que cerró un acuerdo con la legisladora que preside el bloque opositor en la Legislatura, Alejandra Ferrero, que a su vez milita en la línea que conduce el diputado nacional Rodrigo de Loredo.

“Mariano cerró con Ferrero pero no con Juntos: aquí vale lo que dice el candidato, quien reivindica la independencia de la agrupación de cualquier partido o alianza política”, dijeron desde el entorno de la lista “Más”.

Anuncio celebrado

El viceintendente Javier Pretto celebró la decisión del gobierno de Javier Milei de cambiarle el nombre al Centro Cultura Kirchner. Fue un claro guiño de la segunda autoridad de la ciudad a la medida cargada de simbolismo del poder libertario.

En su comentario por las redes sociales, Pretto recordó que allá por el 2016 en plena era Macri, siendo diputado nacional, había presentado un proyecto de cambio de nombre al actual CCK. En sus argumentos, el amarillo aliado al PJ en el poder de la Capital cordobesa afirmó que “los espacios públicos son patrimonio de todos los argentinos, por lo que deben representar a todos, por encima toda ideología política”.

Apuntan contra Eslava

Voces del interbloque Juntos por el Cambio adelantaron que se viene la embestida en contra del legislador Marcelo Eslava. El principal núcleo opositor reclamará el apartamiento del cargo del integrante de la bancada oficialista en la Unicameral.

La movida cambiemista hará foco en la investigación que lleva adelante la fiscal Analía Cepede que involucra a quien fuera intendente de San Francisco del Chañar.

Hace unos días, la fiscal encabezó una serie de allanamientos en la localidad, en el Sanatorio J. J.Puente y en el campo “Los Manantiales” del parlamentario oficialista. Se busca determinar si el exjefe comunal cedió animales vacunos de un campo del municipio (ahora de la provincia) a una asociación encabezada por quien en ese momento era el presidente del Concejo Deliberante. Desde la oposición acusan de una serie de “irregularidades” a Eslava en el manejo del campo colindante al sanatorio de la localidad.