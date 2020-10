Córdoba: Gremios judiciales convocan a un paro de 24 horas

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) anunció que llevarán a cabo un paro de 24 horas el próximo viernes 9 de octubre en el todo el Poder Judicial de Córdoba, en reclamo de “retroactivos adeudados”, situación que calificaron como “bochorno” desde el sindicato.

La organización sindical que tiene por secretario general a Federico Cortelletti consideró que “la situación es extrema y no da para más”.”En el plano salarial continúa el bochorno del no pago de los retroactivos adeudados ni hay fecha cierta de cuándo sería abonada esa deuda, todo en el marco de que aún la Corte Suprema no ha establecido cuál será el aumento de este año”.

Por otro lado, desde el sindicato advirtieron que “los equipos técnicos continúan sin un orden de mérito propio ni protocolo de actuación”.

“No hay respuesta al pedido de devolución de los días de feria de julio ni tratamiento del proyecto de regulación del teletrabajo. Tampoco se ha producido durante este año ningún ascenso ni pases a planta”, expresaron.

En tanto, extendieron el reclamo para que se produzcan “ascensos de la planta de categorías 27,28 y 29 de los programas 920 y 921 y los correspondientes pases a planta de contratados”.

El paro alcanzará tanto al trabajo presencial como al teletrabajo y comenzará a las 0 del día 9 finalizando a las 24 del mismo día o a la finalización del turno donde exista trabajo nocturno.