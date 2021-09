Córdoba: Judiciales sostienen que el regreso a la presencialidad “es apresurado”

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba (AGEPJ) denunció al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por imponer un “método coercitivo” de cara a la vuelta del trabajo presencial en el sector.

El secretario general de la entidad, Federico Corteletti, sostuvo que “la decisión de retomar los espacios de trabajo es apresurada teniendo en cuenta la variante Delta”.

“Aclaramos que estamos absolutamente a favor de la vacunación, hemos peleado por la instalación de los protocolos y luego por su cumplimiento, y las distintas variaciones desde el comienzo de la pandemia hasta la actualidad, pero este no es el modo”, señaló el dirigente.

Es que el TSJ provincial estableció el retorno del trabajo en las entidades judiciales de manera presencial a partir de este miércoles, con la exigencia de que cada agente presente el esquema completo de vacunación, o primera dosis sin comorbilidades.

El conflicto se agudizó porque al menos 60 trabajadores del Poder Judicial se niegan a vacunarse y a volver a las tareas presenciales. Tampoco aceptan los hisopados cada 72 horas y amenazan con elevar el reclamo a la Corte Suprema.

La entidad sindical explicó que “deberían usarse otros métodos distintos antes que obligar a volver al trabajo a quienes niegan ponerse la vacuna. Y sobre todo que todo esto tenga una implicancia en el bolsillo”. Se trata de al menos 300 los trabajadores en esta situación, de un total aproximado de 9.000 que se desempeñan en la planta.

“Creemos que una salida colectiva es a través de la vacuna y eso permitiría retomar la presencialidad pero no afectando el salario”, insistió Corteletti.

Por su parte, Mariela Pérez Cesaratto, abogada que representa a 14 de los 60 empleados confió a TN que “no es que no quieran volver a trabajar, pero el planteo es simple: La vacuna es experimental. De hecho, no es una vacuna. Es un antiviral que ya tuvo repercusiones negativas que van desde una parálisis facial hasta la muerte. Mientras dure el período experimental no quieren vacunarse porque ponen en riesgo su salud”.