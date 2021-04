Córdoba: Médicos aseguran que “no queda otra que restringir la circulación”

El Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba (Cmpc) asegura que dada la situación epidemiológica actual “no queda otro camino que aumentar las restricciones de circulación”, y le pidió mayor conciencia a la población para protegerse del virus.

En tanto, el presidente de la entidad, Andrés de León, aseguró que “mientras la gente no cumpla con las medidas dispuestas y no restinga las actividades no esenciales, esto va a seguir siendo un caos”, e insistió en que “si la población quiere terminar con la pandemia y bajar los contagios, hay que limitar al máximo la circulación”.

A través de un comunicado, los profesionales de la salud provincial llamaron a la solidaridad y racionalidad de la población y criticaron fuertemente las campañas mediáticas de los antivacunas, que por intereses ajenos a la salud critican recomendaciones de especialistas y catalogan las restricciones como “infectadura”.

“El fin de la pandemia se puede lograr con restricciones totales y vacunación masiva como ha sucedido en Israel y otros países que van por el mismo camino. También se puede restringir aquellas actividades que no son tan indispensables y ayudarlas económicamente”, detallaron.

Por último, de León señaló que “no hay mucha conciencia en la gente”, por lo que solicitó a las autoridades provinciales y nacionales que se apliquen los protocolos correspondientes con el objetivo de que no sigan incrementándose las tasas de contagios.

“Como sociedad hemos involucionado un montón desde el año pasado a este. No hemos aprendido mucho en cuanto a los cuidados, sino no hubiéramos repetido estos errores. Los médicos estamos hartos y muy cansados por el trabajo y por el comportamiento de la gente que no respeta los protocolos”, finalizó.