Córdoba: polémica en Anisacate por la tala de 70 mil árboles en un campo

La Municipalidad de Anisacate denunció a la gestión anterior por la autorización de la tala de 70 mil árboles en un campo ubicado camino a Costa Azul.

Acusación

«Desconocemos que es lo que iban a hacer, cuál es el propósito de sacar estos 70 mil árboles. Te puedo llegar a decir que es para tener mayor cantidad de superficie para lotear. Es un predio rural, es un único lote, pero se puede subdividir para lotear», denunció la actual coordinadora de Ambiente de Anisacate Andrea Bischoff.

Además contó que decidió formular la denuncia cuando «encontró un documento en el cual el secretario de Gobierno autorizaba la extracción de 70 mil árboles con una recomposición de 70 mil árboles nativos, que no se realizó en el lugar porque lo fuimos a verificar«.

«Es un desmonte. Y tenemos que pensar en todo lo que implica sacar esa cantidad de árboles«, agregó en declaraciones a Telefe Córdoba.

Además afirmó que «el impacto es muy grande» porque «se produce desplazamiento de fauna, de vertebrados pequeños, de invertebrados, de aves». «Entonces necesitamos pensar qué daño estamos generando. Sabemos que estos árboles tenían más de 10 años y cada árbol absorbe entre 10 y 30 kilos de dióxido de carbono. Imaginá cuando sacamos 70 mil árboles. Ese dióxido de carbono queda remanente en la atmósfera, o sea estamos aumentando la temperatura, cambiando los ciclos hidrológicos del lugar», precisó.

«Cuando encontré el documento que decía que habían sacado 70 mil árboles no lo podía creer que nadie como ciudadano haya visto que se realice tal extracción y no se haya denunciado a Provincia o a la Policía Ambiental. Hoy tenemos Whatsapp, donde te podés comunicar con Policía Ambiental y decirle ´mirá están cortando un árbol´. No importa si es exótico o autóctono», concluyó.

La respuesta de la gestión anterior

«Sabemos la diferencia entre las especies nativas y las especies exóticas y lo que hace eso al medio ambiente y el calentamiento global. Justamente lo que estamos haciendo es terminar con los exóticos para cambiar a planta nativa», explicó el exsecretario de Gobierno y actual concejal Matías Cuello durante una sesión del Concejo Deliberante local difundida por el canal de TV cordobés.

«No se estaría hablando técnicamente de un desmonte. Si se aprobó la autorización para que se extraigan esa cantidad de árboles, que son especie la mayoría acacias y por otro lado algunas especies de olmos. Pero son especies que son renovables, esas especies exóticas son renovables», explicó Paula Duimovich, ex coordinadora de Ambiente del municipio.

También sostuvo que «en Anisacate se trabajó bastante en el Concejo Deliberante con distintas ordenanzas que tienen que ver con la promoción y la protección del arbolado nativo«.

«El impacto no es considerado como tal porque está afectando justamente al desarrollo de la flora y la fauna nativa. La Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba aprobó además que se saquen estas especies exóticas», afirmó Duimovich.

«La recomposición no se puede hacer justamente porque el loteo ha sido frenado. Hoy por hoy no se puede ingresar al predio. Obviamente que no se está haciendo. Sin ingresar al predio es imposible que se pueda hacer esta reforestación en sí. Esto viene atrasado, clausurado hace 10 meses. O sea que hemos perdido 10 meses de que las plantas se puedan desarrollar», finalizó la exfuncionaria.

Dónde se ubica Anisacate

Anisacate se encuentra ubicada sobre la ruta provincial número 5, a unos 42 kilómetros de la capital cordobesa. Su actual intendenta es Natalia Contini (PRO).