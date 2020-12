Córdoba: Trabajadores de espectáculos públicos reclamaron la reapertura de cines

La seccional cordobesa del Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos Públicos (SUTEP) se manifestó en las inmediaciones de los Cines Rex por la inmediata reapertura de las salas de cines de la ciudad y en el marco de los cierres del Complejo de Cines Dino y Cinerama.

Al respecto, la secretaria general del gremio, Graciela Barcos, aseguró que “ya hemos presentado hace mucho tiempo los protocolos correspondientes”.

La entidad explicó que estos protocolos estiman una ocupación en cada una de las salas, tanto en cines como en teatro, de alrededor del 40%, estableciendo una disposición de una butaca por medio de distancia.

A su vez, este proyecto prevé las medidas de seguridades básicas, aire acondicionado especial y un cuidado especial en la sanitización de cada una de las salas y los espacios comunes de los establecimientos.

“Vivimos en una gran incertidumbre y queremos que el gobierno anuncie algo concreto, la gente quiere volver a trabajar y cobrar un sueldo completo, los empresarios ya no pueden sostener la situación”.

Por último, Barcos cuestionó que “el teatro haya sido habilitado y no así el cine. No entendemos porqué”. “Hace 10 meses que no se trabaja y los empresarios ya no pueden seguir afrontando los gastos con las salas cerradas”, argumentó.