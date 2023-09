Corea del Norte alertó ante la ONU que la península está ‘al borde de una guerra nuclear’

Corea del Norte culpó este martes a «Estados Unidos y sus aliados» de llevar con sus «actos temerarios» a la península coreana «al borde de una guerra nuclear», durante su disertación en el último día de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La «continua histeria de Estados Unidos y sus aliados en términos de confrontación nuclear están llevando a la península coreana a una situación militar al borde de la guerra nuclear», advirtió el embajador norcoreano ante la ONU, Kim Song.

El diplomático arremetió contra la política de Washington en el noreste asiático y denunció una «situación actual peligrosa (que) es culpa de Estados Unidos, que busca perfeccionar su ambición hegemónica por todos los medios, sobrestimando su poder».

Para el norcoreano, «la responsabilidad también recae en las fuerzas gobernantes de la «República de Corea (Corea del Sur) que pretenden imponer el azote de una guerra nuclear contra (nuestra) nación», informó la agencia de noticias AFP.

En paralelo, Kim acusó a Corea del Sur de estar «obsesionado con la sumisión voluntaria a Estados Unidos y la confrontación fratricida».

