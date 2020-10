Cornejo apuntó contra el peronismo actual tras los dichos de Fernández: “Representa al sector parasitario”

Alfredo Cornejo, Presidente de la UCR.

Alfredo Cornejo, Presidente de la UCR apuntó contra el gobierno al asegurar que “el peronismo de hoy representa al sector parasitario” y destacó la figura del ex presidente Mauricio Macri. El mandatario opositor salió a contradecir las declaraciones del presidente Alberto Fernández, quien al conmemorar el 75 aniversario de esa fecha tan significativa para el peronismo celebró que en este tiempo de pandemia el ex presidente Mauricio Macri no esté en el poder.

“Dios debe ser peronista, porque menos mal que el peronismo está gobernando en este momento”, dijo Fernández en medio del discurso haciendo mención a un comentario anecdótico que le expresó el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.

El presidente de la UCR fue contundente apuntando contra los dichos del presidente: “En muchos pasajes de la historia el peronismo ha usado un argumento de que son los únicos que pueden gobernar el país y cuando han estado en la oposición fueron conspiradores y saboteadores de quienes están en el poder y no son peronistas, lo hicieron con Macri, Alfonsín y la Alianza”.

“La verdad grieta es entre la gente que produce y trabaja y se esfuerza para generar riqueza y el sector parasitario que viven de quienes crean riqueza. El peronismo de hoy, que es el kirchnerismo, está representando más a los que no trabajan que a los que trabajan y crean riqueza. Representa al sector parasitario”, determinó Cornejo

Cornejo indicó que la responsabilidad de esta cuarentena poco inteligente fue del gobierno nacional, que terminó arrastrando a todas las provincias afirmando: “Hacen que están preocupados por la situación sanitaria y ahora le echan la culpa a las provincias en base a una progresión de los números del AMBA para tratar de mostrar que la estrategia en AMBA fue exitosa y en el interior no lo fue”.