Coronavirus: denuncian que un solo empresario se benefició con compra de Desarrollo Social

La polémica compra de alimentos como aceite, fideos, azúcar, lentejas y arroz del Ministerio de Desarrollo Social sigue generando cuestionamientos y ahora también una denuncia por “malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude a la administración”. Además, revelaron que un solo empresario se habría visto favorecido de la compra con supuestos sobreprecios.

La denuncia fue presentada en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por la abogada, Silvina Martínez, ex directora de la Inspección General de Justicia (IGJ) y denunciante contra el kirchnerismo en las causas Hotesur y Los Sauces junto a Margarita Stolbizer.

“Tenemos a la misma persona detrás de las mismas empresas”, acusó la abogada. Según denunciaron en el programa, se trata de Víctor Lusardi, que dirige el Grupo L, propietaria de los tres proveedores que fueron beneficiados con la contratación directa. Además, este grupo empresario ya había sido denunciado por sobreprecios tanto por el Gobierno de Cambiemos como por el kirchnerismo. Desde el Ministerio de Desarrollo Social aclararon que aún no se pagó, sino que el proveedor adelantó algunos productos.

En esa línea, Martínez explicó la operatoria: “En el marco de la contratación por emergencia, no hay licitación pública, es contratación directa. El Estado le tiene que mandar por mail a tres proveedores que están inscriptos dentro del registro de proveedores. O sea que fue el propio Estado el que eligió a los tres proveedores que correspondían al mismo grupo empresario. Hay algún funcionario que mandó el mail a tres proveedores sabiendo que detrás de estos proveedores estaba la misma persona, el Grupo L. Que ya habían sido denunciados anteriormente por el Gobierno de Macri y el kirchnerista, por el diputado Taihlade, por sobreprecios”.

“No contentos con que la oferta era por encima del precio de mercado, le piden informe a la Sigen, no contentos con que la Sigen dicen que el precio es por encima del valor que ellos mismos ponen, resuelven adjudicárselo igual de forma directa. Es un delito claro de corrupción. Desde el Ministerio de Desarrollo Social mandaron la oferta a estos proveedores y pasaron el presupuesto. Mucha buena suerte que justo el funcionario del Ministerio de Desarrollo elija a distintas empresas del mismo grupo y que hayan pasado una oferta más alta que el valor del mercado y se la hayan aceptado”, dijo la abogada.

En la denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Martínez advirtió que “los precios que se detallaron están hasta un 37% por encima de los incluidos en Precios Cuidados y son más altos que los de las primeras marcas de cada categoría”. Por eso, pidió que se disponga un allanamiento al Ministerio de Desarrollo Social para “obtener toda la documentación necesaria a los fines del progreso de la investigación solicitada”.

La denunciante se hizo eco de las palabras del ministro Daniel Arroyo, que reconoció que se pagaron precios más altos en azúcar y aceite. “En los casos de aceite y azúcar, los proveedores cotizaron por encima del precio testigo y se les solicitó una mejora de precio. Las ofertas posteriores siguieron por arriba del precio, pero ante la necesidad de llegar a comedores y merenderos con esos productos que forman parte de la canasta básica, se decidió realizar la compra”, explicó el funcionario.

“Claramente no es entendible la supuesta justificación. Basta con recorrer en forma virtual cualquier supermercado minorista para acceder a los mismos productos a la mitad de precio y de primeras marcas”, manifestó Martínez.

También mencionaron a la funcionaria que habría autorizado la compra de los alimentos a los proveedores del mismo grupo empresario. Según informaron, se trata de Cecilia Lavot, secretaria de Gestión Administrativa.

“Hemos hecho una compra extraordinaria de alimentos porque aumentó de 8 millones a 11 millones la cantidad de personas que van habitualmente a comedores y escuelas, por los trabajadores informales que se quedaron sin ingresos”, dijo esta mañana Arroyo sobre la compra por la que se pagó $ 384 millones y estiman que los sobreprecios fueron de $ 108 millones.

“Se convocó a más de once proveedores. En ningún rubro se adjudicó a una sola empresa. No pudimos llegar a comprar más alimentos porque nadie presentó oferta por el volumen total que se estaba planteando”, dijo Arroyo. “Azúcar y aceite están por encima de los precios testigo de la Sigen porque no contemplaban la logística. Se evaluó que claramente había que comprarlo igual porque estamos en emergencia“, había expresado.

Los números de la denuncia por sobreprecios en alimentos:

– “Por el aceite, el Gobierno autorizó compras por $164 millones a las empresas Sol Ganadera, Copacabana y Teylem, que ofrecieron precios por aceites mezcla de 1,5 litros de $157,80, $158,67 y $166,58 para las marcas Indigo, Casaliva, Ideal y Marolio. En los supermercados, un aceite de girasol de primera marca, como Cocinero, se vende a $145,79. Es decir, que el precio que se autorizó a pagar es un 14% más caro”.

– “Si se compara con los productos de Precios Cuidados, en tanto, la diferencia es aún mayor. En la lista de precios elaborada por el Gobierno, se encuentra los aceites con las marcas Cada Día e Ideal a un precio de $121 cada una, también en presentación de 1,5 litros. La diferencia es de 37,6%“.

– “En el caso del azúcar, se autorizaron compras por $51 millones a las empresas Copacabana y Alimentos Generales, productoras de la marca La Muñeca. El precio por unidad es de $74,97 y $74,20 respectivamente. El kilo de azúcar Ledesma, la primera marca de la categoría, se vende en las grandes cadenas a $59, una diferencia de 25% entre los dos productos”.

– “También hay diferencias para los precios del arroz, entre los que autorizó a pagar el Gobierno y los que se venden en los supermercados o dentro del programa de Precios Cuidados. En este caso, la resolución adjudicó una compra de arroz en kilo por $69 millones a las empresas Teylem, Alimentos Generales y Copacabana que ofrecieron precios de entre $68 y $68,77 por productos de las marcas Don Marcos, Molinos Ala, Ñangaripí y Chajarí entre otras. Estos precios están un 17% por encima de los productos de Precios Cuidados, donde se incluye al arroz Apóstoles por un precio de $54,50 por kilo”.