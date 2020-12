Bloomberg es una compañía estadounidense de asesoría financiera, software, data y media bursátil. Tiene una tercera parte del mercado. Fue fundada en 1981. Proporciona herramientas de software financiero, análisis y plataformas de comercio de capital, servicio de datos y noticias para las empresas financieras y organizaciones en todo el mundo. Sus servicios incluyen televisión, radio, internet y publicaciones impresas.

A medida que el covid-19 se extiende por todo el mundo, desafía ideas preconcebidas sobre qué lugares soportarían mejor la peor crisis de salud: el coronavirus.

El Informe Bloomberg vincula la eficiencia de los países con respecto a enfrentar la pandemia con los resultados económicos potenciales.

El Ranking de Resiliencia Covid puntúa economías de más de US$200.000 millones en diez puntos clave: desde el crecimiento de los casos de virus hasta la tasa de mortalidad, las capacidades de prueba y los acuerdos de suministro de vacunas que los lugares han establecido.

Se toman en cuenta la capacidad del sistema sanitario, el impacto de restricciones relacionadas con el coronavirus, bloqueos económicos, y la libertad de circulación de los ciudadanos.

El resultado es un puntaje general que es una especie de fotografía instantánea de cómo se está desarrollando la pandemia en estos 53 lugares y sobre la suerte de esas economías en el futuro.

Al clasificar su acceso a una vacuna contra el coronavirus, abre una ventana sobre cómo la suerte de estas economías en el futuro.

El Ranking covid de Resiliencia de Bloomberg demuestra que ocho de los 10 principales son democracias. El éxito en contener el virus SARS-COV-2 con la menor interrupción no depende de poder ordenar a las personas que se sometan, sino que los gobiernos generen un alto grado de confianza y cumplimiento social.

Cuando los ciudadanos tienen fe en las autoridades y en su guía, es posible que los cierres no sean necesarios, si han privilegiado la comunicación desde el principio, con un sistema de alerta que dio a las personas una imagen clara de cómo y por qué actuaría el Gobierno a medida que evolucionara el brote.

La inversión en infraestructura de salud pública también es importante. Los sistemas de rastreo de contactos, pruebas efectivas y educación para la salud reforzaron a los mejores. La cohesión social ha sido un factor de diferenciación importante en esta pandemia.

América Latina es la región más devastada. Ocupa la mitad inferior del Ranking, con México en el peor de los 53. La última tasa de pruebas positivas disponible en el país es de un enorme 62%, lo que sugiere que la peste no detectada está muy extendida.

Los funcionarios mexicanos han reconocido que el número de muertos en el país probablemente sea significativamente más alto que los datos oficiales, debido a las pruebas limitadas.

Este enfoque de liderazgo “arrogante”, sumado a la falta de redes de seguridad social y sistemas de salud pública sólidos, ha empeorado la crisis, según Cynthia Arnson, directora del Programa Latinoamericano del Centro de Estudios Wilson Center de Washington.

América Latina es la región más urbanizada del mundo y gran parte de la población vive en condiciones de hacinamiento donde el distanciamiento social es difícil. La alta proporción de personas que dependen del trabajo informal y los salarios diarios significa que pocos están dispuestos a quedarse en casa.

Las grandes disparidades entre la atención médica pública y privada han alcanzado a la región, al igual que otras formas de desigualdad, incluida la educación.

La mayoría de los países de América Latina no podrán volver a los niveles de crecimiento prepandémicos hasta 2023 y el ingreso per cápita no se recuperará hasta 2025, más tarde que en cualquier otro lugar, destacó el Fondo Monetario Internacional (FMI)… es probable que el impacto de la pandemia en las economías emergentes sea más prolongado y sostenido.

La pandemia ampliará la brecha entre las naciones ricas y pobres, con hasta 150 millones de personas empujadas a la pobreza extrema para fines del próximo año. Esto retrasará el progreso en la reducción de la pobreza en tres años, según el Banco Mundial.