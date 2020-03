Coronavirus, en directo: el avance de la pandemia y la búsqueda de la vacuna

12.50 : El Gobierno británico aseguró que no se ha tomado una decisión respecto al cierre de Londres, en medio de las especulaciones en la prensa de que la medida sería inminente, ya que la capital de Reino Unido es hasta ahora el principal foco del coronavirus en el país. El diario The Telegraph reportó que Boirs Johnson podría decretar la medida para este fin de semana mientras que el Financial Times apunta a que el cierre estaría en vigor durante catorce días.