Coronavirus en Sumampa: evalúan estrategias junto a la municipalidad y el hospital

La ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif y el subsecretario de Salud, Dr. César Monti visitaron ayer la ciudad de Sumampa, donde se reunieron con el Intendente, Dr. Marcelo Bernasconi, el equipo del Hospital encabezado por su directora, Dra. Erica Oroná y la directora local de salud, Dra. Vanina Manzano.

El objetivo de la visita fue analizar junto al jefe comunal y el personal de salud la situación epidemiológica, las necesidades para afrontar la contingencia sanitaria y monitorear todos los circuitos de atención del hospital. Además se hizo la entrega formal de una ambulancia y de termómetros infrarrojos, tensiómetros, sábanas, y otros insumos.

Te recomendamos:

Hay 58 nuevos casos de coronavirus en Santiago del Estero y 20 recuperados



El intendente Marcelo Bernasconi agradeció la presencia de las autoridades, quienes según aseguró “está preocupándose desde el primer momento por la situación de Sumampa”. “El hecho de venir en estos momentos, en el que tienen tantas tareas en la provincia y que podamos contar con las máximas autoridades de salud en nuestro lugar, nos reconforta mucho”, expresó el funcionario quien además agradeció al Gobernador Gerardo Zamora “por estar siempre presente para Sumampa”.

Luego de recorrer el hospital y dialogar con el equipo de salud, la Ministra Nassif destacó la fuerte coordinación entre el Municipio, el hospital local y las fuerzas de seguridad y señaló que la cartera sanitaria tiene “presencia en Sumampa y en toda la provincia siguiendo el mandato del gobernador de llevar adelante políticas activas de inclusión y de equidad”.

“Hemos venido personalmente a evaluar la situación.Queremos traerles la tranquilidad de que estamos atentos a las necesidades de la comunidad de Sumampa y del equipo de salud del cual estamos orgullosos, junto al que incorporamos nuevas estrategias de trabajo” aseguró al tiempo que pidió a la población acompañar este proceso “cuidarnos entre todos”.

Te recomendamos:

Sumampa registró 12 nuevos contagios de coronavirus



La Lic. Nassif se refirió a la pandemia y dijo que “en estos momentos estamos todos predispuestos a contraer el COVID 19. Lo que nos queda como sociedad es identificar permanentemente las situaciones de riesgo y preservarnos de esas situaciones con nuevos comportamientos: distanciamiento, uso de barbijo, evitar juntarnos en espacios reducidos con familiares que nos sean convivientes. Esto es lo que va a hacer posible quebrar cadenas de contagio en una comunidad. Esa es la mejor medicina que tenemos, nuestra conducta individual responsable”, señaló.

“Hemos recorrido todos los circuitos del Hospital y el equipo está muy bien organizado. Son personas que tiene un gran compromiso y que está dispuesta para la población las 24 hs”, indicó el Dr Monti.

Refiriéndose a la estrategia que se está utilizando explicó: “se busca sofocar los brotes identificando precozmente a las personas con síntomas y a sus contactos estrechos para aislarlos o migrarlos al centro COVID que corresponda” y subrayó que el hisopado lo determina el sistema de salud. “Se hisopa al paciente con síntomas y a los contactos estrechos que tiene factores de riesgo. Los contactos estrechos deben estar en aislamiento y se espera a que desarrolle síntomas o no. Si esa persona desarrolla síntomas es hisopada y si no desarrolla síntomas, después de 14 días se da de alta. El hisopado lo indica el sistema de salud y si un contacto estrecho de una persona positiva se hisopa y da negativo, debe seguir en aislamiento de todas maneras durante 14 días, monitoreando que no se presente algún síntoma”, insistió.

Te recomendamos:

Refuerzan las medidas sanitarias en Sumampa tras el primer caso de coronavirus



Por último, la Dra Erica Oroná dijo que “para todo el personal de salud es muy gratificante recibir a la ministra y el subsecretario, el Ministerio nos apoya constantemente a través de recursos, la presencia de ellos nos da más fuerzas para seguir.”

Dirigiéndose a la comunidad expresó: “estamos trabajando día y noche para frenar este brote. Le pedimos a la comunidad que tenga paciencia, que se aíslen si les toca aislarse, si son contacto estrecho y que respeten los protocolos y las medidas de prevención”.