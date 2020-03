Coronavirus: Fernández anunció que será obligatoria cuarentena de quienes vienen de países de riesgo

Alberto Fernández en reunión con ministros y gabinete.

El presidente Alberto Fernández dijo que en los próximos días se evaluarán medidas como “suspender la entrada de personas desde Italia” y la suspensión o no de los espectáculos públicos para evitar la expansión del coronavirus.

“Evaluamos si suspendemos la entrada de personas desde Italia por el coronavirus. Ayer lo discutimos y lo vamos a resolver en los próximos días, así como qué hacemos con los espectáculos públicos”, dijo el mandatario esta mañana en declaraciones a radio Delta.

Fernández pidió hoy “llevar tranquilidad a la gente” porque “la Argentina siguió todos los pasos que debía seguir frente al riesgo que se presenta por el coronavirus”, al tiempo que recordó que “todos los casos detectados en el país son importados”.

Fernández adelantó hoy que el gobierno nacional resolverá que la cuarentena de 14 días a la que deben someterse los argentinos que vuelvan al país del exterior será obligatoria, y advirtió que, “si no se cumple, se estaría incurriendo en un delito”.

“La persona que cumple esa cuarentena de 14 días después de viajar, tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. No será voluntario como es hasta ahora, sino que tendrá consecuencias y, si no lo cumple, estaría incurriendo en un delito”, dijo el Presidente en declaraciones a la radio FM Delta.