Coronavirus: gran apoyo a las medidas de Alberto Fernández

“La palabra de Alberto Fernández es esperada y muy atendida por la gran mayoría de los entrevistados”, asegura el sondeo de Analogías, que indica que “se anticipa un apoyo mayoritario a la posibilidad de extender el aislamiento regulado y obligatorio”.

De acuerdo con el estudio, la aprobación del gobierno de Alberto Fernández es del 79,2% contra una desaprobación del 8,4% y un 12,4% que no sabe. Respecto a la evaluación del Presidente, muy bueno se lleva el 50,2%, bueno el 28%, regular bueno tiene el 15,7%, regular malo el 2,6% y malo 1,5.

La imagen de Alberto Fernández es de un 93,8% positiva contra un 4,8% de negativa. A su vez, el 71,9% aprueba mucho los mensajes del Presidente sobre el coronavirus COVID-19, el 21,7 bastante, poco 4,1, bastante 21,7 y poco 4,1.

Los encuestados evaluaron también a la situación económica dentro de dos años como mejor en un 50%, peor 39,4% y 10,6% que no sabe. El 37,3% cree que es muy necesario que el Gobierno tome medidas audaces para que la economía no decaiga, el 34,1% opina que es bastante necesario ante un poco del 11,9%, nada el 2,6% y un no sabe del 14,2%. El 81,8% se mostró a favor de que se subsidie a cuentapropistas y monotributistas que no pueden trabajar por el aislamiento por el coronavirus COVID-19, el 13,7 está en desacuerdo y el 4,5 no sabe.

Mientras tanto, el 72,2% aprueba prolongar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el 10,4% está e contra mientras que el 16,9 no sabe. En un sentido similar, las medidas de Alberto Fernández para frenar o aliviar la pandemia de coronavirus COVID-19 tienen un apoyo del 94,7% contra el 4% de desaprobación y el 1,3% no sabe.

El 81,9% cree que esas medidas servirán mucho o bastante contra el coronavirus COVID-19, el 14% que servirán poco o nada 14 y el 4,2 no sabe.

Consultados sobre la necesidad de aplicar el Código Penal contra quienes no cumplan con la cuarentena, como advirtió Alberto Fernández, el 94,8% está de acuerdo y el 3,8% está en desacuerdo.

Respecto a la posibilidad de destinar más dinero para atender la pandemia de coronavirus COVID-19, el 82,1% cree que es muy necesario, el 9,3% piensa que lo es poco o nada con un no sabe del 8,7.

Por otro lado, el 64,6% cree que los empresarios están especulando mucho con la crisis, el 22,5% piensa que lo hacen bastante, el 8% cree que poco y el 1,3% piensa que no lo hacen. Al respecto, indagados sobre si el Estado debe retomar el control de la producción y la distribución de los bienes esenciales si los empresarios especulan con los precios, el 82,1% está de acuerdo, el 13% se opone y el 4,9% no sabe.

A su vez, el 67,8% cree que el Estado debe garantizar la salud pública en casos de riesgo, el 8,4% pone su esperanza en el mercado y empresas privadas y el 23,8 dice que no sabe.