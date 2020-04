Coronavirus: intendente que maltrató a enfermera fue detenido por violar la cuarentena

Intendente Luis Polti, detenido. Foto Facebook.

El intendente de Recreo, Luis Polti, fue detenido el sábado por la tarde por violar el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. Polti se encontraba pescando junto a otros funcionarios de la municipalidad de esa localidad catamarqueña.

Polti y los empleados de su intendencia fueron trasladados a la comisaría de Icaño, donde fueron notificados de haber incumplido el decreto del presidente Alberto Fernández sobre la cuarentena por Coronavirus. Posteriormente fueron liberados.

El jefe comunal fue sorprendido por los policías mientras pescaba en el dique de Motegasta. La fiscal Jorgelina Sobh lo imputará por la violación del aislamiento social, confirmaron fuentes judiciales.

Noticias relacionadas

No es la primera vez que Polti es noticia en medio de la cuarentena. Ya se había dado a conocer la semana pasada un audio en el que se lo escuchaba maltratando a una enfermera que pedía barbijos para ella y sus compañeros por miedo al coronavirus.

“Vos no sos quién para venir a decirme nada. Vos tenés tu directora, no me digas más nada, entendé que soy el intendente y esperá que termine de hablar”, le exigió a los gritos, de mala manera.

La enfermera negó haberle faltado el respeto y afirmó que solo le había pedido medidas de protección frente al coronavirus, más allá de que en Catamarca todavía no hubo casos.

Pero el jefe comunal de Recreo no solo la amenazó sino que la sancionó: “Tenés dos días de suspensión sin goce de haberes y después acá no trabajas más”.