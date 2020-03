Coronavirus: intensas actividades de prevención en la Cámara de Diputados

Con el objetivo de comunicar cuáles son las medidas que debe tomar la población para evitar la propagación del coronavirus, las autoridades del Poder Legislativo Provincial implementaron una intensa campaña de prevención con entrega de folletos ilustrativos, lavado de manos con alcohol en gel para visitantes y difusión de información general sobre la enfermedad.

En tal sentido, en la Legislatura entregan a los visitantes, empleados y diputados los folletos que incluyen medidas de prevención, entre las principales, “estar atentos a los síntomas, no automedicarse y consultar en forma precoz telefónicamente a servicio de emergencia médica”.

El objetivo de estas actividades es “realizar campañas educativas y de difusión para brindar información a la comunidad y recomendar restricciones de viajes desde o hacia las zonas afectadas”, entre otras medidas.

Desde la Legislatura se recomienda: “Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia, o usar un desinfectante para manos a base de alcohol; Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo descartable al toser o estornudar; No tocarse los ojos, la nariz o la boca si las manos no están limpias; Consultar al médico si aparece fiebre, tos, dificultad para respirar, dolores musculares y debilidad física. En especial, si se visitó alguna zona donde ya circula el coronavirus; No compartir platos, vasos, ropa de cama y otros objetos de la casa con una persona que presenta síntomas y Quedarse en casa y no ir al trabajo, a la escuela, o a lugares públicos si uno presenta síntomas”.

Con el objetivo fundamental de prevenir el Coronavirus, el Poder Ejecutivo provincial otorgará licencias extraordinarias de carácter excepcional de 14 días corridos para los empleados públicos que hayan regresado a la provincia provenientes de países con casos confirmados de Covid-19 y también advierte que aquellos que no cumplan con este protocolo son pasibles de ser sancionados.

Resolución

Asimismo, en una resolución firmada por el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder y el secretario Legislativo de la Cámara de Diputados, Dr. Raúl Leoni Beltrán, este Poder del Estado provincial adhirió “en todos sus términos al Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia (431/2020) en consonancia con lo dispuesto por el Gobierno Nacional conforme a las Resoluciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad (178/2020), como también del Ministerio de Educación (82/2020)”.