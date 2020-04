Coronavirus: Kicillof mantuvo teleconferencia con intendentes del interior bonaerense

Teleconferencia con intendentes.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo hoy una videoconferencia con intendentes del interior bonaerense del Frente de Todos en la que conversaron sobre la administración de la cuarentena y el envío de fondos a las comunas para afrontar pago de salarios municipales, informaron desde el Poder Ejecutivo.

El mandatario mantuvo el encuentro virtual con jefes comunales de la Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima secciones electorales y participaron también el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; el ministro de Seguridad, Sergio Berni; y la ministra de Gobierno, Teresa García.

Desde la Gobernación se precisó que “se abordaron el seguimiento de las nuevas solicitudes y protocolos para la nueva fase de administración del aislamiento social, preventivo y obligatorio, como así también los alcances del decreto de asistencia financiera a los municipios” que se publicó hoy en el Boletín Oficial del distrito.

Por la Segunda sección participaron Ricardo Cassi (Colón) y Carlos Puglielli (San Andrés de Giles); por la Cuarta Walter Torchio (Carlos Casáres) y Pablo Zurro (Pehuajó); por la Quinta Alberto Gelené (Las Flores), Héctor Olivera (Tordillo) y Jorge Paredi (Mar Chiquita); por la Sexta Marcelo Santillán (Gonzales Chaves) y Alejandro Acerbo (Daireaux); y por la Séptima Hernán Ralinqueo (25 de Mayo) y Juan Carlos Gasparini (Roque Pérez).

Más tarde, el gobernador mantendrá una teleconferencia con intendentes del interior provincial de Juntos por el Cambio.

El gobierno bonaerense oficializó hoy la creación de un fondo especial para asistir financieramente a los municipios de la provincia de Buenos Aires, a los que en forma inmediata les distribuirá 1.000 millones de pesos para hacer frente a las dificultades económicas que les genera la pandemia del coronoavirus.

Lo hizo a través del Decreto 264 publicado hoy en el Boletín Oficial del distrito, mediante el cual se creó el “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal”, que tiene el objetivo de contribuir con el pago de sueldos de los empleados municipales para permitir así el sostenimiento de las prestaciones básicas de los municipios en el marco de la pandemia de Covid-19.

En forma inmediata, se asignarán a los 135 municipios un total de mil millones de pesos distribuidos a través de Aportes del Tesoro Provincial (ATP) y en base al Coeficiente Único de Distribución (CUD).