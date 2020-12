Coronavirus: la aplicación de cada vacuna Sputnik V tardará entre 8 y 12 minutos

Vacunacion contra el coronavirus de la Sputnik V, REUTERS

La aplicación de cada dosis de vacuna Sputnik V contra el coronavirus demandará entre 8 y 12 minutos, de acuerdo a lo registrado en una serie de simulacros que realizó el Gobierno antes de la llegada de los productos médicos desde Rusia.

Así lo precisó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien señaló que los efectivos de las Fuerzas Armadas cumplirán tanto roles de vacunadores como de personal de apoyo, para colaborar con la carga de datos y la organización del plan de inmunización.

“Hemos participado de simulacros de vacunación. Calculamos que entre 8 y 12 minutos va a llevar colocarle una vacuna a cada ciudadano”, contó el funcionario nacional.

En declaraciones radiales, el titular de la cartera castrense precisó que “en algunas provincias algunos de los regimientos serán grandes centros vacunatorios”.

En ese sentido, el integrante del Gabinete precisó que, por ejemplo, en Tierra del Fuego se vacunará en el Hospital Militar de Ushuaia y en el Regimiento de Río Grande; en San Juan, en el Regimiento de Infantería de Montaña 22; y en La Rioja, en el Regimiento de Infantería de Montaña 15.

Asimismo, Rossi señaló que el Gobierno trabaja “en la hipótesis de que AstraZeneca sobre los últimos días de marzo y principios de abril empiece a producir y entregarnos vacuna en la Argentina”.

“Tenemos el contrato de 9 millones de dosis con COVAX. Estamos negociando con la vacuna china. Estamos tomando todas las previsiones para que el año que viene sea el de la vacunación masiva de todos los argentinos”, remarcó el ministro de Defensa.

Finalmente, el referente del Frente de Todos rechazó la denuncia que hizo la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, contra el Gobierno por la compra de la vacuna Sputnik V.

“Es una denuncia absolutamente temeraria, desproporcionada a la situación que está viviendo el mundo y la Argentina en particular. Descalificar por una cuestión política no corresponde. Como dirigente política tiene responsabilidades importantes, porque más que no tenga cargo”, concluyó.