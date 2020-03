Coronavirus: Marco Lavagna aislado de forma preventiva tras regresar de EEUU

Tras participar de una Asamblea anual de las Naciones Unidas en Estados Unidos, el titular del INDEC, Marco Lavagna decidió aislarse por miedo a haberse contagiado coronavirus.

El ex diputado quien se encargó de aclarar que la medida es preventiva, y que no tiene síntomas, podría estar entre los casos que no registran nada e igual tener el virus.

“La decisión es preventiva. No registro ningún síntoma de Coronavirus. Solo estamos siguiendo las recomendaciones”, aseguró Lavagna.

Noticias relacionadas

Hasta el momento, según la información que trascendió, se trata del primer funcionario nacional del gobierno nacional que está en esta situación de cuarentena.

Your browser does not support the video element.

El jueves pasado, Lavagna tuiteó una foto luego con Stefan Schweinfest Director de la División de Estadísticas de Naciones Unidas, en el marco del evento anual de ese organismos. “Esperamos trabajar en conjunto en el desarrollo e innovación del sistema de estadísticas”, dijo.