Coronavirus: Massa acordó ceder subsidios de diputados a lucha contra el COVID-19

Sergio Massa y Ginés González García – Coronavirus

Los diputados nacionales podrán ceder un subsidio especial que reciben todos los años de $100.000 a entidades sanitarias y sociales que trabajen en tareas de prevención del coronavirus, la enfermedad que nació en China y tiene en vilo al planeta.

Dichos fondos, que están contemplados en el presupuesto de la Cámara, serán distribuidos por decisión de Sergio Massa, antes de lo previsto según acordaron representantes del oficialismo y la oposición en medio de la crisis sanitaria.

Los beneficiarios de los fondos podrán ser únicamente entidades que estén atendiendo las consecuencias de la pandemia. De esta manera, el dinero será donado a centros de salud y asistencia sanitaria y a comedores e instituciones sociales que trabajan para combatir la enfermedad y mitigar su propagación.

Son 25 millones de pesos que se distribuyen a razón de 100 mil pesos por diputado. Ahora, sólo podrán destinarse a asistencia de salud.

Para minimizar la paralización del Congreso, los bloques acordaron enviar los listados de nombres para las comisiones que aún no se conformaron y excepcionalmente Massa firmará una resolución constituyéndolas.