Coronavirus: Sindicato de ANSES otorga bono de 3 mil pesos para afiliados

El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro (SOEASI), de Salta, denunció a la patronal del ingenio San Isidro, por obligar a sus trabajadores a cumplir con sus jornadas laborales en medio del aislamiento social decretado por el gobierno nacional el pasado viernes 20 de marzo.

El secretario general del gremio, Mariano Cuenca, aseguró que “la empresa amenaza a los trabajadores con sanciones económicas si no se presentan a trabajar normalmente durante estos días, y los empleados temen por su fuente laboral”.

Representantes del grupo que administra el ingenio ubicado en la localidad de Campo Santo, a 50 kilómetros de la capital provincial, manifestaron que “el ingenio está incluido entre las actividades esenciales que eximen a los trabajadores a cumplir con la cuarentena, ya que se trata de un polo productivo de alimentos, como es el azúcar”.

No obstante, desde el sindicato argumentaron que por cuestiones estacionales el ingenio no está produciendo azúcar ni biocombustibles, y “aún así los empleados son obligados a concurrir a sus puestos de trabajo para realizar actividades no productivas”.

“Una vez más, esta patronal inescrupulosa demuestra su insensibilidad y desdén por la seguridad y la salud de los trabajadores y sus familias, quienes deberían estar a resguardo en sus hogares y no haciendo tareas que nada tienen que ver con la producción de alimentos ni combustibles”, remarcó Cuenca.

Por último, desde la entidad gremial agregaron que también están reclamando “una urgente mejora de las condiciones laborales ya que son paupérrimas, y ahora con la pandemia ponen en riesgo la vida de la población”.