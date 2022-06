“Corrientes es una de las provincias donde más se siente” – NCN

El senador nacional por Corrientes Eduardo “Peteco” Vischi se refirió a la reunión que mantuvo el Bloque de la Unión Cívica Radical de la Cámara Alta con representantes de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) en relación a la actual crisis por falta de combustible.

“Desde CECHA manifestaron una profunda preocupación por el escenario de desabastecimiento que viven. Si bien elevaron esta cuestión a las autoridades del gobierno nacional no han tenido respuesta. La demanda de combustible aumentó, especialmente la de gasoil, alcanzando un récord histórico que no se ha podido contener. De acuerdo a sus cálculos, se requiere un 20% más de combustible del que nuestro país puede producir. Se deberían refinar unos 100.000 barriles más para lograr el autoabastecimiento y eso, con la infraestructura actual, no es viable” dijo Vischi, sobre el punto de vista de los “estacioneros”.

“El problema requiere una salida cortoplacista por la falta de planificación que ha tenido el gobierno nacional, como podría ser la quita de impuestos a la importación de combustibles. No es lo ideal, sobre todo si tenemos en cuenta que Argentina es la cuarta reserva mundial de petróleo. El cuello de botella se da a la hora de refinar, hoy no contamos con plantas suficientes para procesar el crudo. Esperemos que el Presidente tome las medidas urgentes para paliar la situación actual y se empiece a gestionar para que agreguemos valor a nuestros recursos, se logre el autoabastecimiento y evitemos depender de factores externos. Hoy se ven perjudicados el transporte, el sector productivo y, como consecuencia de este contexto, todos los argentinos que deben pagar más por los productos que consumen cotidianamente, al haberse incrementado los costos por logística. Corrientes es una de las provincias donde más se siente esto” concluyó el legislador correntino.