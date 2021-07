CORRIENTES – Proyecto de ley apunta a prohibir el uso del lenguaje inclusivo – NCN

En la sexta sesión de la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de ley que prohíbe en documentos oficiales el lenguaje inclusivo, por considerarlo equivocado, que lejos de reafirmar un derecho, consigue generar confusiones que no constituyen un avance, sino un retroceso lingüístico y cultural.

Mediante un proyecto de ley, el diputado Manuel Aguirre de la UCR, insta a prohibir el uso del denominado inclusivo, ya que considera que la utilización del errado sistema podría generar en documentos oficiales confusiones sobre las personas y sus derechos por lo cual a falta de regulación específica sobre el tema resulta apropiado que la legislación local ejerza su competencia sobre el tema, prohibiendo su uso en el ámbito del estado provincial.

Además la iniciativa argumenta que “en los últimos años se ha verificado la utilización irregular del femenino cuando corresponde utilizar el masculino como genérico para reafirmar la igualdad de género denominándose a ello “lenguaje inclusivo”

“Esta forma equivocada del lenguaje, lejos de reafirmar un derecho, consigue generar confusiones que no constituyen un avance sino un retroceso lingüístico y cultural. El uso del genérico masculino resulta no solo aceptado culturalmente hace mucho tiempo, sino que no se vincula directamente con un género sino es la derivación del participio “ente” del verbo ser”, asegura el proyecto.

Pero no obstante, en sus fundamentos no deja “de reconocer el noble esfuerzo por generar una conciencia de igualdad de derechos para todos los habitantes del país, debe sin embargo señalarse que generando una confusión sobre la base de un error conceptual no puede generarse firmeza, sino todo lo contrario”, pero en esta línea al solicitar la prohibición de su utilización sostiene que “el lenguaje escrito debe ser preciso para evitar confusiones sobre los derechos que se refieran a la naturaleza de las cosas en relación a los sujetos de derechos.

Finalmente, el proyecto pasó a la comisión de Derecho Humano y Género y Diversidad para su estudio.

Fuente El Litoral