CORRIENTES – Senadores del Frente de Todos remarcaron la falta de autocrítica de Valdés – NCN

En el marco del inicio de las sesiones ordinarias de la legislatura provincial los senadores provinciales del Frente de Todos, dieron su punto de vista sobre el discurso del Gobernador, Gustavo Valdés, haciendo fuertes críticas al mensaje y a la poca autocrítica del mandatario provincial.

“Muy preocupado porque me parece que el Gobernador vive una realidad que nos existe” dijo el senador José “Pitín” Aragón, agregando que “me parece que era el momento para que el reconozca que Corrientes no está preparada para eventualidad de esta magnitud como son los incendios y que no teníamos brigadistas forestales, no teníamos recursos y herramientas para combatir el fuego. Pero lo más preocupante es que no había gente en el Gobierno pensando que esto podía pasar y esto está claro porque no hay un Ministerio de Ambiente y, por lo que dice el Gobernador, no están dispuestos a crearlo, así que me voy preocupado”.

Por otra parte, el senador peronista se refirió a los incidentes que ocurrieron afuera del recinto en el momento que Valdés emitía su discurso. “Al mismo tiempo que Valdés hablaba de los humedales y del grupo LGBTQ+, la policía de Corrientes empujaba a militantes ambientales y a miembros de la comunidad LGBTQ+, me parece que es todo muy cínico y preocupante”.

Para finalizar dijo que “no dio perspectivas de cómo va a ser el año legislativo y qué iniciativas va a tomar el Gobierno, los legisladores esperamos que en ese sentido haya alguna línea. Trató de hacer un discurso emotivo, pero quedó en claro que no hay ninguna política certera de gobierno; apeló a Ernesto Montiel, Mario Boffil, San Martín y Cabral y se olvidó de Andresito Guacurarí, típico de un pensamiento conservador y antipopular como es su gobierno”.

Por su parte el senador Martin Barrionuevo, destacó el aporte de la administración de Alberto Fernández, “se puede hablar para la tribuna, pero quedó claro que la asistencia del Gobierno Nacional ha sido enorme y lo reconoció el gobernador en su propio discurso. La Nación aportará 6.400 millones de pesos para recuperar el sistema productivo de la provincia y la provincia solo 2.800”.

“Parece que el Gobernador la autocrítica la dejó en Casa de Gobierno, ojalá que no sea esta su visión del problema de los incendios, porque está muy equivocado. No podemos ser una provincia industrialista forestal si no podemos prevenir el fuego” dijo Barrionuevo.

En tanto el senador Víctor Giraud, aseguró que “creo que era la oportunidad que el Gobernador blanquee la situación que atraviesa Corrientes producto de los incendios y la sequía, pero en vez de asumir responsabilidades y ver como salimos hacia adelante, decidió hacerse el distraído”. El legislador santotomeño dijo que “quedó en claro que el Gobierno de Corrientes no tuvo reflejos ante los incendios, hoy el Gobernador tenía la oportunidad de disculparse y mostrar un norte, pero decidió no hacerlo. Tenía que decirle algo a las familias rurales de pequeños agricultores y a los productores, pero decidió no decir nada”.

Finalmente la senadora Carolina Martínez Llano, productora agropecuaria, señaló que “el Gobernador se olvidó de hablarle a los productores que estuvieron solos apagando incendios, sin duda que le faltó un gran agradecimiento a las familias rurales, a los productores, hacia el mencho correntino que trabajó apagando el fuego”.