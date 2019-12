Corrupción de alto vuelo: Guillermo Dietrich, en la mira

Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte, NA

Un informe confidencial de la embajada de los Estados Unidos en Uruguay habla de corrupción durante el Gobierno de Mauricio Macri y puntualmente acusa a Guillermo Dietrich. CANAL 26 mostró de qué se trata el informe que salpica al ex ministro de Transporte.

Dietrich, quien se desempeñó como ex ministro de transporte bajo el mandato de Macri, aparece mencionado en una supuesta “novedosa metodología” para cobrar “comisiones / sobornos”. El dinero “negro”, según dicta el informe, sería girado a paraísos fiscales, cobrado en dos terminales bancarias y guardado en cajas de seguridad.

La primera “comisión / soborno”, presuntamente cobrada por Dietrich, habría sido “otorgada por una reconocida compañía aérea low cost”. El pago ilegal habría sido “para obtener la habilitación de su base operativa en Buenos Aires”.

El informe indica que Dietrich habría cobrado “comisiones / sobornos” por 5,7 millones de dólares “en pequeños montos para evadir los controles de lavado de dinero”.

Los sobornos habrían sido depositados “en concepto de gastos de alquiler de vehículos o cuentas vinculadas a la compañía de Dietrich, Movilaut S.A. y Dietrich S.A. Group”.

Con esta modalidad, la reconocida compañía aérea low cost habría abonado sobornos por al menos 1,2 millones de dólares, que habrían sido divididos en 27 pagos menores.

La documentación fue aportada por un ex fiscal argentino a la embajada de los Estados Unidos en Uruguay. Se esperan más novedades sobre este caso.