Corte autoriza investigar si Bolsonaro cometió delitos

delitos al presuntamente intentar intervenir a la Policía Federal.

El magistrado Celso de Mello dijo en su fallo, del cual el periódico local Estado de S.Paulo publicó una copia, que la Policía Federal cuenta con 60 días para interrogar a Sérgio Moro, el exministro de Justicia de Bolsonaro cuya renuncia la semana pasada generó agitación en el gobierno. Varios otros medios locales también reportaron la autorización del juez.

Al anunciar Moro su renuncia el 24 de abril, dijo que Bolsonaro le había dicho múltiples veces que quería reemplazar al director de la Policía Federal con alguien que pudiera facilitar el acceso a las investigaciones y a los informes de inteligencia.

El procurador general Augusto Aras le pidió la semana pasada al Supremo Tribunal Federal que abriera una investigación de las acusaciones efectuadas por Moro, que se destacó en la extensa investigación anticorrupción Lava Jato. Él era por mucho el ministro más popular de Bolsonaro y, a lo largo de una serie de crisis en su gobierno, su lugar en el gabinete ayudó a que conservara su base de apoyo y la apariencia de respeto al estado de derecho.

En su solicitud, el procurador general dijo que el discurso de Moro implicaba que Bolsonaro había cometido varios posibles delitos, incluyendo obstrucción de la justicia, y solicitó que el exministro sea interrogado y proporcione evidencia que respalde sus afirmaciones.

Moro renunció después de que Bolsonaro destituyó al director general de la Policía Federal. El mandatario afirmó que el funcionario había renunciado por decisión propia, algo que Moro desmintió, y también señaló que él no había firmado ninguna renuncia.

Bolsonaro, en el discurso que pronunció el mismo día que Moro dejó el puesto, negó haber pretendido saber acerca de las investigaciones en curso, pero no se refirió a la acusación de que quería a un sucesor que compartiera información con él.

La oficina de prensa del Supremo Tribunal Federal no respondió a las solicitudes de información el lunes por la noche, y Bolsonaro no hizo ningún comentario.