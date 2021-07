Corte, caos vehicular y tensión por nueva protesta con movilización en el Centro de la Ciudad de Bs.As.

Movilización en el Centro de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA.

Una nueva protesta sobre la avenida 9 de Julio desató momentos de tensión entre los manifestantes y la Policía de la Ciudad, que intervino para despejar el tránsito del centro porteño. La situación tuvo lugar antes de las 11:00, cuando militantes del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIDJ) cortaron la intersección de la avenida 9 de Julio y Corrientes.

En ese momento, personal de infantería de la Policía de la Ciudad intervino para desalojar los carriles de la avenida Corrientes a la altura de la Plaza de la República y se vivieron escenas de tensión. La protesta del MIDJ fundado por Raúl Castells se llevó adelante con reclamos al gobierno nacional del presidente Alberto Fernández.

“Por el no pago a la deuda externa”, se leyó en la bandera principal que portaron los manifestantes, liderados por la dirigente Nina Peloso.

Tras los incidentes con la Policía, la protesta se mantuvo con algunos carriles liberados y la idea de los militantes del MIDJ era marchar hasta el Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en 9 de Julio y Belgrano.

Protesta en el Obelisco. Canal 26.