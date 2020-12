Corte en avenida 9 de Julio por manifestación de agrupaciones de izquierda reclamando más asistencia estatal

Manifestación de agrupaciones de izquierda. Foto: NA.

Agrupaciones políticas y sociales de izquierda se manifestaron hoy sobre la avenida 9 de Julio a la altura de Independencia, donde se produjo un corte, en reclamo de mayor asistencia estatal.

Las organizaciones pidieron un aumento en los cupos y en los montos de los planes sociales, además de un bolsón de alimentos para fin de año.

De la protesta participaron militantes del Polo Obrero, el Movimiento al Socialismo (MAS), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y del Bloque Piquetero, entre otros.

Noticias relacionadas

“Estamos en Capital Federal y en 20 provincias manifestándonos porque llega fin de año con los trabajadores, trabajadoras y los jubilados golpeados por el ajuste fondomonetarista, entonces los piqueteros y piqueteras salimos a las calles en plan de lucha”, afirmaron los organizadores.

Your browser does not support the video element.

Reclamos de la izquierda en el Centro porteño. Canal 26.