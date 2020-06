Corvalán: “Nos tildan de macristas pero la que arregló con Macri fue la FEMPINRA”

Las paritarias portuarias en el Puerto de Buenos Aires despertaron históricas disputas en el ámbito sindical. Tras las medidas de fuerza del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) por mejoras salariales, la FEMPINRA que conduce Juan Carlos Schmid salió a pedir “responsabilidad” y se atribuyó haber salvado el puerto del “negociado” macrista sobre las concesiones de las terminales portuarias.

Las acusaciones llegaron al gremio de los estibadores y fue Juan Corvalán, secretario general del SUPA, el que recogió el guante.

“Se creen que fueron los salvadores de las concesiones de Macri y no es así. Me pintan de amarillo a mí pero quisiera preguntar si saben que tengo dos denuncias penales en mi contra de Mortola (Gonzalo, ex Administrador Federal de Puertos) y la AGP por la lucha que dimos por los tercerizados”, aseguró Corvalán.

El líder sindical hizo referencia a la lucha que emprendieron las distintas organizaciones sindicales durante la gestión de Cambiemos en el Puerto de Buenos Aires contra los pliegos de licitación sobre las terminales portuarias.

“Los que arreglaron con Macri fueron ellos, no nosotros” (Corvalán)

En ese momento, la FEMPINRA instaló la denominada Carpa de la Dignidad Portuaria. Tras días de lucha intensa, la labor gremial dio resultado positivo y se garantizó la estabilidad laboral de los trabajadores.

Ahora, en plena disputa paritaria, la federación de Schmid salió a atribuirse el triunfo contra lo que llamaron el “negociado” de las concesiones y acusó a Corvalán de complicidad con el macrismo. Un punto que desde el SUPA no dejaron pasar.

En diálogo con Mundo Gremial, el titular del sindicato de los estibadores fue muy duro con Schmid y le recordó sus “arreglos” con la gestión macrista de los puertos.

“Quisiera preguntarle a Schmid y la FEMPINRA si sabe a quién le quisieron sacar la personería en la época de Macri. Fue a nosotros, por ahí se olvidaron. Y así muchas cosas. A veces hablan de más y en nombre de las empresas”, disparó Corvalán.

– ¿Les molesta cuando lo acusan al SUPA de “pintarse” de amarillo?

– “Es que es una falacia y los hechos lo demuestran. Es más si hubo alguien que arregló con el macrismo fue la FEMPINRA. Schmid podría explicar con quién arregló la continuidad de la plazoleta fiscal Freeport. Eso fue en la época de Macri; podría decir quien dio la plata para las inversiones, mientras a las otras plazoletas las sacaron de sus lugares”.

– Pero la FEMPINRA formó parte de la pelea contra las concesiones…

– “Quieren confundir a la gente. Pero los trabajadores lo tienen claro: ellos no fueron los salvadores. Dicen que son los salvadores de los apercibimientos de crisis con esa Carpa donde la terminal pidió un apercibimiento para achicar 50% de personal tercerizado y un 20% de efectivo. Ellos pusieron la carpa y los gerentes iban a comer con ellos a la carpa.

Los quiero ver ir yendo hoy a las terminales a ver si los afiliados de FEMPINRA están de acuerdo con el aumento que acaban de firmar. Lo rechazan los compañeros, por eso nos dieron el apoyo en los últimos días de no ingresar a las terminales”.

Dato: La FEMPINRA cerró hace semanas un acuerdo paritario con las empresas del Puerto, por un aumento del 10% y una suma fija de 4.000 pesos por el cierre de la paritaria 2019 y un 10% a partir del 1 de julio hasta octubre en el inicio de la discusión 2020/2021. El pacto fue rechazado de plano por el SUPA, quien aún mantiene las negociaciones con la parte empresaria por mayores incrementos.

– En un comunicado, la FEMPINRA pidió mesura y rechazó los bloqueos, ¿qué tiene para responder?

– “Ellos dicen que nosotros fuimos a bloquear terminales, pero nosotros fuimos a defender los puestos de trabajo porque había un lockout patronal que no nos dejaban ingresar, y porque los gremios de la FEMPINRA querían ocupar nuestros lugares de trabajo para descargar los barcos.

El segundo día no ingresó a trabajar nadie porque a la gente reconoció lo que estábamos reclamando, porque tampoco estaban de acuerdo con el aumento de la FEMPINRA. Por eso le digo a Schmid que vaya a hablar con los trabajadores que no están de acuerdo con lo que firmaron”.

– Las diferencias del SUPA con la FEMPINRA son marcadas, sobre todo en el Puerto porteño, pero también ustedes apuntaron sobre la gestión de los gremios de esa federación en otros puertos, ¿Cuál es la situación hoy?

– “La FEMPINRA es así en todo lados. Pintan algo que no son. Sino que me expliquen tiene todos sus negocios en Zárate – Campana o empresas en San Pedro, donde le quitó el trabajo de la fruta a los estibadores con las empresas que pusieron ellos, o por qué en Ibicuy – Concepción del Uruguay se trabaja todo en negro. Que me expliquen porque en Puerto La Plata, ya que dicen que ellos pelearon contra Macri, porque firmaron convenios a la baja durante el macrismo. Hoy en La Plata el salario es un 50% menos que el de Capital y eso lo arreglaron ellos en la época de Macri. Con Macri despojaron al SUPA La Plata de la terminal de Ensenada. Los que arreglaron con Macri fueron ellos, no nosotros.

O que digan por qué todos los negocios que hay en Zárate – Campana la FEMPINRA no los arregla. En los puertos de Campana sacaron los turnos de 6 horas, y pusieron turnos de 12 horas dejando trabajadores en la calle. Que me expliquen dónde esta lucha, porque tengo 46 años en el puerto y jamás vi una lucha de Dragado y Balizamiento (NdelaR: Schmid es secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento)”.

– Está muy molesto…

– “No, molesto, no. Pero da bronca que le mientan a la gente. En 2015 nosotros embanderamos todo el puerto en apoyo al candidato Scioli, y ellos jugaron para Macri. Hicieron el Convenio 441 para dejar afuera al SUPA, con un gremio como Grúas Móviles que tiene personería hasta Avellaneda y lo pusieron a nivel nacional. O a Marina Mercante que tiene personería sólo en el ámbito de Capital Federal. O por qué tienen estibadores en plazoletas fiscales. Que expliquen como lo lograron.

Y aclaro que SUPA no tiene nada con los gremios marítimos de FEMPINRA, si con los portuarios. Que me pinten del color que quieran pero yo voy de frente”.