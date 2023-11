Cositorto le pidió a Milei que lo «indulte» y se ofreció a trabajar en su gobierno

Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe, se encuentra detenido desde abril de 2022 en el marco de una megacausa por presuntas estafas y asociación ilícita. Este lunes, le realizó un insólito pedido al presidente electo Javier Milei, donde a través de un audio le solicitó que interceda para concederle un indulto.

“Este pedido es para Javier Milei y espero que te lo hagan llegar. Te pido a vos que tengas la amabilidad de concederme un indulto, porque al segundo año se vence lo que se llama la prisión preventiva”, expresó Cositorto en la grabación de voz que fue difundida por Radio El Mundo 1070 AM.

El pedido de Cositorto se da antes de que asuma el dirigente de La Libertad Avanza y de cara al 24 de abril del año próximo, cuando efectivamente vencerá la prisión preventiva en su contra. En la Argentina, esta pena de privación de libertad tiene dos años de duración pero puede extenderse a un año más si la causa no es elevada a juicio en ese período.

La fiscal de Villa María, Juliana Companys, aún no realizó la elevación a juicio del caso que investiga una serie de denuncias de ahorristas contra el líder de Generación Zoe, que habrían sido presuntamente estafados. De todas formas, cabe aclarar que la solicitud del empresario no es factible, ya que un Jefe de Estado solo puede indultar a personas con causas federales y no a alguien detenido de manera preventiva.

“No tengo ningún delito hecho, no tengo enriquecimiento ilícito”, afirmó Cositorto en el audio, en el cual volvió a insistir en su inocencia, una cuestión que ha señalado desde su arresto. Además, se postuló para trabajar ad honorem en el lugar que el libertario le ofrezca en el gobierno, si quisiera hacerlo. “Y si no me quiere sumar, que no me sume, porque igual en la política de todas maneras voy a entrar”, sostuvo.

«Este pedido es una queja»

Más tarde, en diálogo con Radio Mitre, el abogado defensor de Cositorto, el Dr. Guilerrmo Dragotto, reconoció que la solicitud no corresponde para el caso de su cliente pero aclaró la finalidad de la misma. “Por el momento el indulto no es un pedido formal porque procesalmente no corresponde, es una queja a la prisión preventiva excesiva«.

«No solo de él sino de muchas personas en Córdoba”, añadió el letrado, ya que el fundador de Zoe se encuentra bajo arresto en la cárcel de Bouwer. Y prosiguió: “Queremos que se cumplan las leyes sobre los derechos humanos que parecen estar olvidados desde hace mucho en la Argentina”.

El expediente se inició el 12 de noviembre de 2021 tras la denuncia de un particular que solicitó que se investigue una presunta estafa y defraudación económica por parte de la organización Generación Zoe. A ella se sumaron las de decenas de personas, que derivaron en allanamientos en distintas provincias.

Cositorto fue detenido en abril de 2022.

Las denuncias son por presuntos engaños que se habrían hecho con el sistema que conocido como «Esquema Ponzi» o «Piramidal», donde se captan fondos con promesas de pago de intereses generosos que luego no se concretan.

Cositorto ya estuvo prófugo de la Justicia durante varios meses hasta que fue detenido en República Dominicana por pedido de la Justicia argentina. La prisión preventiva se impuso al coach ontológico y otras personas involucradas en la causa.

La fiscal Companys tiene a su cargo unos 60 hechos investigados por sumas millonarias en pesos y en dólares.

FP CP