Covid-19: con aval de los gobernadores, Alberto Fernández volverá a extender la cuarentena

El funcionario aseguró que el presidente Alberto Fernández está en “permanente consulta” con cada uno de los mandatarios provinciales para ir delineando los pasos a seguir frente a la evolución de la pandemia de coronavirus.

“La mayoría de los gobernadores están de acuerdo en mantener la cuarentena”, aseveró el ministro en una semana que se espera la definición oficial acerca de la continuidad o no del aislamiento social y obligatorio.

El titular de la cartera política se pronunció de este modo en declaraciones formuladas en una conferencia de prensa que ofreció en la estación de trenes de Retiro, junto con el ministro de Transporte, Mario Meoni, en el marco de la instalación de las cámaras térmicas que permitirán tomar la temperatura de los que viajan en ese transporte público.

“Vamos a seguir funcionando. El concepto cuarentena sigue: la protección, las medidas, el distanciamiento, la protección a nuestros adultos mayores que son las personas que más tenemos que cuidar, ese concepto sigue. Lo que vamos a hacer es ir definiendo día a día, qué actividades van a ir comenzando a funcionar”, precisó De Pedro.

Además, sostuvo que “para esto, se requiere un protocolo de salud y eso es lo que hacen los expertos” y aclaró que “hay un proceso claro y es que cada gobernador tiene que solicitar a la Jefatura de Gabinete el listado de las actividades, junto con su protocolo”.

Por otra parte, destacó la tarea de la compañía de bandera, Aerolíneas Argentinas, en el traslado de insumos médicos desde China: “Es parte de una decisión política de fortalecer el sistema de salud para estar en mejores condiciones para cuando la pandemia llegue a su pico más alto”.

Asimismo, remarcó “la participación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de todos los gobernadores y de los intendentes, en este plan de fortalecimiento del sistema de salud, que está siendo fortalecido permanentemente”.