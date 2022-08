Crece el descontento en el Reino Unido por el precio del gas y la luz

Un grupo de activistas dijo que más de 110.000 británicos se sumaron a una campaña para no pagar las facturas de gas y electricidad a partir de octubre en protesta por el excesivo aumento de los precios, que se espera vuelvan a subir en el Reino Unido a partir de esa fecha.

El movimiento «Don’t Pay» (No pagues), formado por ciudadanos comunes que se lanzó en junio de este año, quiere que millones de británicos se sumen al boicot y cancelen sus pagos y débitos con las empresas de energía a partir del 1 de octubre.

Los hogares británicos están recibiendo facturas de energía por montos cada vez mayores, mientras que, al mismo tiempo, las compañías de energía obtienen ganancias exorbitantes.

Este año las compañías de energía como BP, Shell y Centrica, reportaron ganancias récord en medio del aumento del costo del petróleo y el gas a medida que la inflación en el Reino Unido continúa empeorando.

It just gets worse..

We cannot afford to let these companies control our lives and put us in danger.

We can resist it but that means mass collective action.

Lets unite and resists https://t.co/RYOlAVoLqdhttps://t.co/FfNdyeKM60

— Don't Pay. (@dontpayuk) August 21, 2022