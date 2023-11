Crece el número de países que critica el ataque de Israel a la Franja de Gaza

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se solidarizó con «el sufrimiento» de los civiles palestinos y reiteró su compromiso con la solución de los dos Estados tras una reunión con un grupo de palestinos-canadienses que tienen familiares atrapados en Gaza. El Parlamento de Bahréin anunció la ruptura de relaciones diplomáticas y económicas con Israel y el consecuente retiro de sus respecticos embajadores mientras el Gobierno autónomo palestino pidió a todos los países revisar sus relaciones con Israel y ejercer una «presión real» para que detenga los bombardeos que lanza en la Franja de Gaza desde los ataques de Hamas en su territorio del mes pasado.

Cada vez son más los países que piden a Israel que detenga la contraofensiva por el ataque de Hamas y que se intente una solución pacífica al conflicto. Esta semana, Bolivia fue punta de lanza con esa postura.

Trudeau dijo en la red social X que «el sufrimiento de los palestinos de Gaza» por los bombardeos israelíes no podía ser «el precio» de hacer justicia por los más de 1.400 israelíes muertos en los ataques de Hamas en Israel, que desataron la escalada.

The price of justice cannot be the continued suffering of Palestinian civilians. When I sat down with Palestinian families today, they spoke about the loved ones they have lost in Gaza – and about the pain, anger, trauma, and grief they’re feeling.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 2, 2023