Crece oferta de hoteles en venta, pero no se concretan operaciones

Chacras, hoteles boutique, cabañas frente al lago o en plena montaña son tan sólo algunas de las opciones que se ofrecen hoy en los principales sitios de compraventa de inmuebles. Por la falta de turistas y las dificultades para mantener a flote los establecimientos, en momentos en que sus puertas continúan cerradas, desde hace pocos meses comenzó a haber un crecimiento en la cantidad de hoteles que están a la venta. De todas maneras, y pese a estar a pocos pasos del verano, aún no se evidencian movimientos concretos en las operaciones. “La compraventa de hoteles está muy parada. Los precios a los cuales están tratando de comprar son muy bajos y la gente no está vendiendo…”, aseguró Roberto Amengual, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT). “El problema es que la mayoría no se pone de acuerdo con los precios”, agregó.