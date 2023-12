Crecen las bajas de Israel en Gaza y la presión internacional para frenar la ofensiva

Diez soldados israelíes murieron en combates con milicianos de Hamas en la Franja de Gaza, incluyendo seis en una emboscada, en el día más mortífero para el Ejército de Israel en una ofensiva que sigue encontrando fuerte resistencia del grupo islamista palestino y que ha provocado críticas internacionales, incluyendo de Estados Unidos.

Decidido a rechazar crecientes presiones externas para hacer un alto el fuego, Israel dijo que continuará con su operación en la Franja de Gaza «con o sin apoyo internacional».

«Un alto el fuego en este momento sería un regalo a la organización terrorista Hamas y le permitiría volver a amenazar a los habitantes de Israel», dijo en un comunicado el canciller israelí, Eli Cohen, luego de que la Asamblea General de la ONU aprobara una resolución no vinculante que pide un «alto el fuego humanitario inmediato» en Gaza.

La resolución fue aprobada por amplia mayoría, con 153 votos de 193 países miembros de la ONU, y dejó más aislados a Estados Unidos e Israel en este punto en particular, ya que solo ocho países se sumaron a ellos para votar en contra, mientras que 23 se abstuvieron, entre ellos Argentina.

Las declaraciones del jefe de la diplomacia israelí llegaron además un día después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, deplorara los «bombardeos indiscriminados» sobre Gaza, en un inusual cuestionamiento a Israel de su principal aliado y pese a que Washington acaba de enviarle ayuda militar y vetar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego en Gaza.

La Casa Blanca anunció que el asesor de Biden en materia de seguridad nacional, Jake Sullivan, visitará Israel el jueves y viernes para hablar de la ofensiva en Gaza con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y su gabinete de guerra, así como con el presidente, Isaac Herzog.

Biden is forgetting Israel now? Doesn’t he remember we are the one who attacking Palestinians first? No Israel attack, no khamas! https://t.co/6ma3EXVbTy

— Daniel Hagari – ‎דובר תא»ל דניאל הגרי parody (@IDFSpokerperson) December 12, 2023