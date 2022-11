Crecen las protestas en China contra las estrictas medidas anticovid

Centenares de estudiantes de la Universidad Tsinghua de Beijing se manifestaron este domingo contra la política anticovid del Gobierno de Chino, según testigos e imágenes difundidas en las redes sociales, luego de protestas similares en otras ciudades del país.

La protesta fue consecutiva a otra concentración celebrada en la noche del sábado en la Universidad de Beijing, y a varias manifestaciones similares en Shanghái y otras ciudades de China contra las draconianas medidas sanitarias del país.

«Varios estudiantes comenzaron a desplegar pancartas a la entrada de la cantina. Luego se unieron más y más personas. Actualmente hay entre 200 y 300 personas», dijo un estudiante que participó en la protesta a la agencia de noticias AFP.

El testigo contó que una estudiante blandió una hoja en blanco -un gesto que se convirtió en una protesta simbólica contra la censura en China- y otras mujeres se unieron a ella.

«Cantamos el himno y la Internacional y gritamos ‘la libertad triunfará’, ‘no a los test’, ‘queremos comida’, ‘no al confinamiento, queremos libertad'», agregó el testigo.

Videos difundidos en las redes sociales mostraban a una multitud en el exterior del comedor universitario, reunida en torno a un orador.

This anti-#ZeroCovid protest is said to have happened today at Tsinghua University in #Beijing. For young people in #China, a large chunk of this crucial part of their lives has been dominated by the #Covid crisis and all its restrictions. pic.twitter.com/ikq68dSt9A

