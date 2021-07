“He tomado la decisión de no encabezar una tercera lista en la las próximas elecciones. Llego a esta decisión convencido de que todos debemos ceder para fortalecer algo mas grande que cada uno de nosotros”, introdujo Macri y añadió de forma tajante: “Yo hago este gesto, y creo que también otros deben hacerlo”.

El presidente del PRO bonaerense prometió “trabajar para lograr una lista única” a partir de esta fecha debido a que las diferencias internas significan “un error que termina beneficiando al Gobierno”.

En esa misma línea crítica, consideró que “poner en riesgo el futuro del proyecto por algunos nombres en una lista es un costo innecesario” y remarcó que la “unidad de Juntos por el cambio no está garantizada”, por lo tanto todos deben “trabajar para cuidarla y fortalecerla”.

“Hace 17 años fui uno de los fundadores de este espacio. Soy parte del crecimiento de esta fuerza que hoy cuenta con legisladores e intendentes. Como Presidente del PRO tengo la responsabilidad de consolidar nuestro partido y construir una alternativa al kirchnerismo en 2023”, fijó.

“A la sociedad tenemos que llevarle soluciones, no problemas”, postuló el funcionario, que aseguró que “el país está sin rumbo” ya que “la plata no alcanza, la pobreza sigue creciendo, no se genera empleo y el futuro es una incógnita”.

“En este contexto, ir a las PASO seria llevarle a la sociedad los problemas de los políticos”, concluyó.

Cómo quedó la Provincia para Juntos por el Cambio

Con esta dimisión, el territorio provincial para Juntos por el Cambio quedó con dos listas para las PASO: la de Facundo Manes, el neurólogo representante de la Unión Cívica Radical (UCR) que cuenta con el respaldo de Emilio Monzó, Joaquín de la Torre y Margarita Stolbizer; y la de Diego Santilli, vicejefe de Gobierno porteño y ministro de Justicia y Seguridad, quien llega con el apoyo de Rodríguez Larreta, y Miguel Ángel Pichetto, del Peronismo Republicano.

Rechazo a Santilli

La decisión de Macri llegó luego de una reunión que mantuvo con el alcalde porteño en la sede de la gobernación ciudadana en Parque de los Patricios para diagramar el armado de las listas en el distrito bonaerense y negociar la llegada de Santilli, tal como reveló Ámbito.

El arribo del porteño generó el rechazo inmediato del primo del expresidente Mauricio Macri, que se mostró firme en su postura impulsar a un precandidato que conociera la Provincia y él cumplía con esa condición: “Yo conozco mucho la provincia de Buenos Aires porque hace mucho que la recorro y sé lo difícil que es obligar a todo el mundo a ir a una interna, a una PASO. Hay un montón de militantes nuestros y ciudadanos que están esperando que les demos una propuesta más o menos ordenada, pero dicen que hacen falta dos para bailar el tango, y si el otro no quiere es difícil”.

Se ha generado un desorden que pone en riesgo que nos presentemos como un cachivache de cara a la sociedad, estamos en el límite de hacer un papelón”, sentenció en declaraciones radiales hace un mes.