Crimen de Villa Gesell: “Fue una desgracia”, expresó Sergio Berni

Sergio Berni

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dijo que el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, fue “una desgracia” y expresó que “el alcohol exacerbó la violencia” del grupo de jóvenes que cometieron el ataque.

“No creo que haya que echarle la culpa al deporte sino a los que lo practican de manera irresponsable”, agregó.

“Si no tenemos conciencia como sociedad de que tenemos que generar políticas públicas donde se intervenga a esos jóvenes que consumen los fines de semana antes de salir a la noche, me parece que no vamos a afrontar el problema”, apuntó en diálogo con radio 10.

“La semana pasada estuve controlando lugares donde los chicos van a bailar en la Costa y sobre todo en el accionar de los patovicas. Está claro que hay un comportamiento colectivo que está impregnado en la juventud que es el alcohol. Cuando hablamos de drogas muchas veces decimos ‘marihuana’, ‘cocaina’, pero pocas veces se habla del alcohol. Y ese es un problema”, sentenció.

En ese marco, se refirió al protocolo que tienen los encargados de seguridad de los boliches bailables y dijo que es algo que se deberá modificar: “El protocolo indica que cuando hay un disturbio adentro del lugar se debe retirar a los chicos a la calle, pero eso no está bien porque de esa manera se sacan el problema de encima”.

“Cuando hay tumultos no se debe sacar a la gente afuera. Sino a un lugar donde se los tranquilice, llamar a la Policía y que se puedan hacer cargo para controlar la situación”, dijo.

“Desde hace un tiempo se modificaron las prioridades. Antes en el rugby se pregonaba lo táctico y desde hace un tiempo es lo físico. Muchos jóvenes toman anabólicos para esos desarrollos, pero en realidad hay un comportamiento sociológico, que tiene que ver con los grupos que realizan tareas en equipo”, sostuvo.

En ese contexto reveló que desde hace unos veinte días crearon un laboratorio de violencia, donde uno de los temas que ya estudian es el comportamiento de los rugbiers y los ataques en manada: “Recién comenzamos, pero queremos llegar a alguna conclusión”.