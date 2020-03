Crisis en Brasil: San Pablo decretó cuarentena total para frenar el coronavirus

Estamos decretando quarentena para todos os 645 municípios do Estado de SP a partir de 24 de março, terça-feira, por 15 dias até 7 de abril.

Esta medida implica a determimação do fechamento de todo o comércio e serviços não essenciais à população em todas as cidades de SP.

— João Doria (@jdoriajr) March 21, 2020