Crisis en la Unión Europea por la gestión de la pandemia mientras los casos aumentan – Télam

El premier ngaro Viktor Orban se vacun con la vacuna China que la UE an no aprob

Irn, uno de los pases de Medio Oriente ms afectados por la pandemia, super los 60.000 muertos por coronavirus, mientras crecen los desafos dentro de la Unin Europea por la lentitud de aprobar ms vacunas, especialmente la rusa Sputnik V y las chinas.

El mundo sum casi 369.131 casos de la Covid-19 y 7.979 fallecidos, en un momento en que el total de infecciones rozaba los 114 millones y las muertes superaron los 2.5 millones, de acuerdo a la base de datos de la Universidad Johns Hopkins.

Los pases miembros de la Unin Europea (UE) comenzaron a cristalizar sus diferencias con el bloque, tras las demoras sufridas en la produccin y distribucin de las compaas Pfizer, Moderna y AstraZeneca, las nicas tres autorizadas a comercializar el frmaco en la regin hasta el momento.

As ocurri en Hungra, donde el premier Viktor Orban se vacun contra el coronavirus con la primera dosis de la china Sinopharm, en un gesto ms de independencia de la gestin de la pandemia de la UE, que an no aprob este antdoto, y un da despus de que lo hiciera el presidente Janos Ader, segn la agencia de noticias Sputnik.

Orban, un referente de la extrema derecha europea que suele chocar con los posicionamientos de la UE, habilit al Estado a autorizar otras vacunas y desde entonces aprob para uso local la china Sinopharm y la rusa Sputnik V.

En la misma direccin, las mximas autoridades de la Repblica Checa hicieron pblico su inters de vacunar con la Sputnik V y el presidente Milos Zeman le pidi a su par ruso, Vladimir Putin, que empiece a enviarle dosis, pese a que la UE an tampoco autoriz ese antgeno.

“Escrib una carta al seor presidente Vladmir Putin, pidindole el suministro de vacunas Sputnik V. De acuerdo con la informacin de la embajada rusa en Praga, en breve nos enviarn un lote de esa vacuna”, anunci Zeman en una entrevista con la televisora local CNN Prima News.

La Repblica Checa, segn los resultados de los ltimos siete das, ocupa el primer lugar en el mundo en el nmero de nuevos pacientes con coronavirus por cada milln de personas de la poblacin: 884.

En paris tuvieron que dispersar las orillas del Sena por la falta de cuidados

Por otra parte, la controversia entre quienes reclaman una mayor liberalizacin y los que advierten una tercera ola se agudiz en Alemania, que decidi restringir a partir del martes el paso fronterizo desde el departamento francs de Mosela por la propagacin de la variante sudafricana del virus, y el mircoles prximo los gobernantes debatirn los pasos a seguir tras el final de las restricciones a la vida social y econmicas que regirn hasta el 7.

El pas super los 70.000 decesos, tras 157 el sbado, inform el Instituto Robert Koch, ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, segn la agencia Europa Press.

En tanto, en Francia, la polica desaloj las orillas del ro Sena en el centro de Pars al notar que no se respetaban las medidas sanitarias contra el coronavirus, en momentos de creciente presencia de nuevas mutaciones del virus en la zona cntrica de la capital y en la Ile-de-France y tras varias meses de estabilidad en las estadsticas de contagios.

Desde el comienzo de la pandemia, Francia acumulaba ms de 3,7 millones de casos confirmados de coronavirus y 86.333 muertes por la enfermedad, segn el ltimo balance del Ministerio de Salud, publicado el sbado.

Alemania resolvi restringir nuevamente pasos fronterizos

La situacin pareci mejorar en el Reino Unido, donde ms de 20 millones de personas ya recibieron su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y ms de 796.100 tambin la segunda, al tiempo que los casos y muertes diarias a causa de la enfermedad mostraron un leve descenso en las ltimas 24 horas.

El Ministerio de Salud constat un descenso del 40% en los contagios y un tercio menos de muertes respecto de la semana anterior, segn el diario Daily Mirror.

Entretanto, en el Medio Oriente, Irn super los 60.000 muertos por coronavirus, pese a que la cifra diaria de fallecidos contina en baja, segn las cifras del Ministerio de Salud.

Sin embargo, mientras el pas ms golpeado de la regin contina con la inmunizacin iniciada el 9 de febrero con la vacuna Sputnik V, el temor est en el aumento de casos, cuyo total sobrepas los 1,6 millones y que se adjudic a la variante britnica del virus, detectada en 112 personas, de las cuales ocho murieron.

Mientras tanto, en medio de la celebracin de la fiesta religiosa de Purim, judos ortodoxos protestaron en Jerusaln contra el toque de queda impuesto hasta para evitar aglomeraciones y un nuevo rebrote de contagios, inform la agencia ANSA, al tiempo que Israel vacuna aceleradamente a su poblacin y sale de manera progresiva de su tercera cuarentena.

En Amrica del Sur, Per, en plena segunda ola de la pandemia, ampli hasta el 14 de marzo la suspensin de vuelos mayores a ocho horas de duracin y provenientes de Brasil como medida de prevencin para evitar el ingreso de pasajeros que posiblemente puedan estar contagiados con la nueva variante del virus.

Chile, por su parte, report 4.208 casos confirmados de coronavirus en las ltimas 24 horas y de ese modo complet el cuarto da consecutivo con ms de 4.000 nuevos contagios, inform la prensa local.