CRISIS “MADE IN ARGENTINA”. | 7 miradas

Leonardo Leiderman*. Las medidas que se han tomado hasta ahora en la Argentina están muy lejos de constituir un programa de estabilización. Un programa así tiene que especificar varios temas, que tienen que ver con cuáles serán los ajustes fiscales, los planes respecto a la reestructuración de la deuda, las reformas estructurales y la política monetaria y cambiaria que, en forma coordinada, resulten en una mejoría durable de la situación económica.

En Israel, en forma paralela a lanzar el programa de estabilización de 1985, se logró un pacto social entre los gremios, el gobierno, el banco central y la asociación de empresarios e industrialistas. Si bien la crisis no fue de la profundidad de las de la Argentina, sí fue tan grande que se creó un gobierno de coalición nacional, con el objetivo de estabilizar la economía. Hay que intentar un pacto social en la Argentina. Es el momento de articularlo y de anunciarlo. Es casi imposible recuperar la confianza y la credibilidad de los agentes económicos sin tener un plan de ese tipo.

Han puesto un énfasis muy grande en la suba de impuestos. Para que aumente la actividad, el empleo y el crecimiento, el Gobierno tiene que ofrecer un marco pro negocios, en el cual las empresas quieran aumentar la inversión, el empleo y la productividad. Parte de las medidas tomadas hasta hoy van por un camino contrario a lo mencionado. Hay medidas que reducen el incentivo de las empresas a aumentar el empleo y a exportar. Otras aumentan la carga tributaria para la clase media, como el impuesto a los bienes personales, al turismo o a la compra de divisas. Son una serie de medidas que no necesariamente son compatibles unas con otras, y que crean más incertidumbre respecto a las próximas medidas que vendrán. Y no es claro que lleven a una reactivación de la economía.

Lo que la Argentina necesita es un plan de estabilización bien compresivo e integral. Ese programa integral tendrá que incluir el plan de presupuesto y una legislación que defina cuáles serán las metas fiscales, cuál será la política monetaria y cambiaria del Banco Central, que deberán ser compatibles con las metas fiscales. Tendría que incluir el plan referido a la deuda del país, el tema de la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las políticas en el campo social. Estos temas tomarán tiempo, no se hacen de la noche a la mañana.

Creo que no es recomendable exagerar o apurarse demasiado con medidas y controles como vimos en las últimas semanas, porque pueden producir un desgaste político del plan económico.

-Hubo grandes críticas del sector del agro. No soy de la escuela de imponer más controles porque la experiencia de la Argentina y de otros países indica que no son una política económica. Los controles son para una situación de gran crisis y de gran emergencia. En el momento en que hay controles, hay incentivos para que los individuos y las empresas vean cuáles son las formas legales de no cumplir con los controles.

-En su momento fui parte de los economistas que introdujeron el tema de las metas de inflación. Soy partidario de este régimen, que tenemos en Israel y que usan la mayoría de los bancos centrales. En su momento tuve mis críticas sobre la forma y el momento en el que el plan se lanzó en la Argentina. En este momento, el tema principal, en cuanto a la composición de la política macroeconómica, está en la parte fiscal. El principal rol de la política monetaria es encontrar una forma de acompañar una estabilización y un ajuste fiscal. Adoptar una meta de inflación estricta o metas de crecimiento de la oferta monetaria no serían políticas correctas.

Debieron reforzarse la autonomía del Banco Central; cuanto más se financie el déficit fiscal vía emisión monetaria, más difícil será estabilizar y bajar la inflación.

En este momento, el problema de la Argentina no es la emisión monetaria, sino la gran incertidumbre sobre cuáles serán las reglas del juego en lo fiscal, lo cambiario, lo tributario y en la deuda en los próximos años. Estamos viendo que los sectores productivos de la economía han entrado y seguirán en una posición de espera antes de invertir. Mientras tanto, el país está estancado en cuanto al crecimiento económico.

Es muy difícil ser optimista. Por otro lado, la Argentina es un país con recursos naturales y humanos con gran potencial y creo que, lamentablemente, las crisis del país en las últimas décadas fueron made in Argentina. No fueron crisis como en aquellos años, en los cuales bajaba el precio de las commodities en el mundo y la Argentina entraba en problemas. La de las últimas décadas son crisis cuya raíz es, por un lado, el manejo económico, y por otro, la interacción entre la economía y la política. Realmente es increíble cómo la Argentina está completamente separada de lo que está pasando en el mundo. El mundo está viviendo tasas de interés bajísimas y se caracteriza por el crecimiento económico.

Hay inversión en todos los temas del llamado nuevo mundo, en tecnología, en la revolución digital, en agrotech [la tecnología en el campo]. Son todos aspectos de lo que será el mundo de nuestros hijos y de las futuras generaciones. Mientras tanto, la Argentina está estancada.

Leonardo Leiderman* Nació en Córdoba y se radicó en Israel, donde ejerce funciones públicas de índole económica. Es doctor en la Universidad de Chicago con un master en la Universidad de Boston. Asesoró a los bancos centrales de Brasil, Colombia, México, Costa Rica, Polonia, Turquía y Georgia.