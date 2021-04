Crisis por coronavirus: el Gobierno anunció bono de $6.500 para el personal de Salud durante tres meses

Anuncios de Alberto Fernández.

El presidente Alberto Fernández anunció este lunes que “en los próximos tres meses el personal de salud recibirá un bono mensual de 6.500 pesos”, al tiempo que destacó que valora “la salud pública” y que se incluyeron 100.000 trabajadores que se beneficiarán de ese bono y que no estaban incluidos en el 2020.

El mandatario también remarcó que antes de asumir “la Argentina había quedado desamparada” por “cuatro años donde las vacunas se vencían, el sarampión volvía y algunas gobernadoras se jactaban de no construir más hospitales”.

“Nuestro tiempo de Gobierno está signado por la pandemia. La pandemia es un hecho global que afecta definitivamente a la población mundial. En cualquier latitud la pandemia lastima seres humanos, castigándolos y matándolos”, indicó Fernández mientras encabezaba un acto en el Museo Casa Rosada.

El jefe de Estado estuvo acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Salud, Carla Vizzotti, en tanto que también participaron de forma virtual los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; San Juan, Sergio Uñac; de Santa Fe, Omar Perotti; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; y de Neuquén, Omar Gutiérrez.

Alberto Fernández no habló sobre el fallo de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Buenos Aires que le permitió al gobierno porteño continuar sin variantes el ciclo lectivo, a pesar del DNU que firmó la semana pasada.

“A la hora de educar a nuestra gente es muy importante que los maestros estén vacunados. Tres de las provincias que estuvieron presentes en este encuentro (Santa Fe, San Juan y Buenos Aires) encabezan la lista de haber vacunado a más personal de educación. La Ciudad de Buenos Aires es la anteúltima y solo vacunó al 14% del personal de educación”, sostuvo el mandatario.

